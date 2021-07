Han sido días clave para la centro izquierda, en torno a las definiciones de sus candidatos para la carrera presidencial. Sin embargo, aún no se han aclarado las aguas al interior de los partidos de la ex Concertación. Mientras distintas bancadas esperan el pronunciamiento de Yasna Provoste, quien se puso a disposición de la centro izquierda, como candidata presidencial, otros buscan que Paula Narváez ceda y baje su campaña para concentrar las opciones de voto. Sobre esto opinó la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, quien en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile, cuestionó las opciones de su sector para llegar a noviembre: “nuestra coalición no tiene ninguna posibilidad en las condiciones que nos encontramos hoy día”. Además, la vicepresidenta del PR, planteó la opción de que sin primarias y con pocas opciones, su conglomerado opte por apoyar al candidato de Apruebo Dignidad: “la cantidad de votos que hoy día tiene de respaldo la coalición que está apoyando a Boric, es realmente bastante difícil de equiparar”.