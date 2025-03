“¿Por qué no ha sido prioridad?”: Mónica Rincón sobre el posnatal para padres

La conductora de Tolerancia Cero expresó, en su minuto de confianza, la importancia de avanzar en políticas que fomenten la cocrianza, en un momento en que las cifras de natalidad están bajas en el país.

El presidente respondió que se tomaría los cinco días de posnatal que la ley le otorga. La parte medio llena del vaso es que esto puede motivar a más hombres, ya que hoy menos del 1% de los padres hace uso de este derecho. La parte medio vacía es que, como país, estamos en deuda con la cocrianza: las mujeres tienen seis meses de posnatal irrenunciable, mientras que los hombres solo cinco días voluntarios y la posibilidad de que se les traspasen algunos días más.

La señal es pésima en varios planos: para el apego del niño con su padre y porque somos muchas más caras para contratar. No se trata de quitar ni medio día a las mujeres y sus hijos, pero sí de emparejar la cancha y darle a los recién nacidos el derecho de que, después de que la mujer se reincorpore al trabajo, sea el turno irrenunciable del progenitor –si es que está presente– de cuidarlos y así pase más tiempo con un adulto significativo.

Esto fue una promesa de campaña y debería impulsarse junto con acelerar la implementación de la sala cuna. ¿Qué razón podría haber para no hacerlo? ¿Por qué no ha sido prioridad? Basta mirar las dramáticas cifras de natalidad que hoy son noticia para entender que algo no está bien. Solo en 14 países del mundo nacen menos niños por mujer que en Chile: de 236 países medidos, estamos en el puesto 222, claramente por debajo de la tasa de reemplazo.

La inmigración puede contribuir, pero en algún momento esas mujeres migrantes —si no lo hacen ya— tendrán la misma queja. Las cigüeñas no cuidan niños. Ser provida también implica apoyar con medidas concretas para que la responsabilidad de criar sea compartida entre mujeres y hombres. No se trata de buenismo, sino de justicia y pragmatismo.