Por qué es tan difícil acceder a la vivienda en Chile: Las claves que lo explican

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, explicó en CNN Chile los factores que dificultan el acceso a la vivienda en el país.

El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Nicolás León, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los datos del departamento de estudios de la plataforma Toctoc, que revelan que los desistimientos de compra cayeron aproximadamente un 18% en 2025, pasando de 7.783 en 2024 a 6.420.

En ese contexto, sostuvo que a partir de julio de 2025 hubo un cambio en la tendencia de las ventas, principalmente debido al efecto de la implementación del subsidio a la tasa, que permite rebajar la tasa de interés para aquellas personas que compren una vivienda nueva menor a 4.000 UF.

Asimismo, enfatizó que uno de los problemas actuales es el encarecimiento del suelo sobre el cual se construye la vivienda. A esto se suman factores normativos y técnicos, como el pago del IVA, que incrementa el valor final cerca de un 19%.

“El precio de las viviendas ha crecido con mucha mayor rapidez de lo que lo han hecho los ingresos de las familias, por esa razón se hace cada vez más inaccesible”, comentó.

Entre las medidas, destacó que se requiere revisar la arista del financiamiento y contar con una mirada de largo plazo para afrontar la problemática habitacional.