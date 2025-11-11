“Podría sentar un precedente nefasto”: Sepúlveda tras intento de la Fiscalía por acceder a información de celulares de periodistas

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, se refirió al intento de la Fiscalía Occidente de interceptar datos confidenciales de 11 periodistas de distintos medios, relacionados con los reportajes sobre el “Caso Hermosilla”.

“A la prensa la necesitamos más que nunca, pero está más amenazada que nunca”. Esta frase la dijo el rector y columnista Carlos Peña, la noche en que la Asociación Nacional de la Prensa le entregó el premio “Libertad de Expresión 2024”.

Difícil no estar de acuerdo con esa afirmación.

En un mundo donde la preeminencia de las redes sociales inunda la comunicación con contenidos no confiables, el periodismo profesional es un refugio seguro.

Pese a eso, el periodismo tiene dos grandes amenazas: una es económica, por la crisis de su modelo tradicional de financiamiento. La otra es política, por la costumbre de muchas autoridades de atacar al periodismo e intentar eludir el control ciudadano que éste ejerce.

Lamentablemente, una nueva amenaza se suma a la lista: La persecución judicial. Esto, a propósito del intento de una fiscal de acceder a información confidencial de los teléfonos celulares de 11 periodistas de distintos medios del país. Si bien no prosperó, podría sentar un precedente nefasto para el ejercicio del periodismo en Chile.

La ley garantiza que los profesionales de la prensa mantengan reserva de sus fuentes informativas y no pueden ser obligados a revelarlas ni siquiera judicialmente. Esto protege la libertad de prensa, que es el pilar fundamental de una democracia sana.

Chile tiene una gran tradición histórica en esta materia. La primera vez que se legisló en favor de la libertad de prensa fue en junio de 1813. Casi junto con el nacimiento mismo de la república.

Ojalá no estemos en el comienzo de un asedio a la libertad que después lamentaremos.