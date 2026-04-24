“Amenazan constantemente”: El dardo del diputado Karlezi contra el PDG por acuerdo con el Gobierno por Ley Miscelánea

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, abordó este viernes el acuerdo del Gobierno con el Partido de la Gente (PDG) para votar a favor de la idea de legislar el “Plan de Reconstrucción Nacional”, afirmando que esta negociación “pone en riesgo” el proyecto de ley.

“Mi problema es la negociación, que es un riesgo para el gobierno. Porque desde que se selló este acuerdo hasta hoy, lo único que ha hecho el PDG es amenazar constantemente al gobierno”, comentó en Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Libertarios critican acuerdo del gobierno con el PDG Diputado Pier Karlezi (PNL): “Mi problema es la negociación; es un riesgo para el gobierno. El PDG lo que ha hecho es amenazar constantemente al gobierno”. ?https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/9AVtJ4tu4Q — CNN Chile (@CNNChile) April 24, 2026



Asimismo, explicó que habría preferido que la administración del presidente José Antonio Kast negociara con el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), en lugar de la bancada liderada por Franco Parisi. Precisó que es mejor pactar “con un partido que tenga una estructura y base ideológica por lo menos conocida”.

“Yo creo que se pueden llegar a buenos acuerdos. Lo que no puede transarse mucho son los principios. Pero, ¿cómo vamos a transar principios con un partido que no sabemos cuáles son sus principios?“, cuestionó, agregando que “el PDG tiene militantes que van desde personas con pensamiento muy cercano al libertario hasta personas como Pamela Jiles, que ha pasado por todos los pensamientos”.

La molestia inicial del PNL con el Gobierno por el acuerdo con el PDG

Tras conocerse el acuerdo que el Gobierno realizó con el PDG para respaldar la Ley Miscelánea —el cual se pactó al sumar las iniciativas de dicha bancada a las más de 40 medidas que contempla el proyecto—, el PNL arremetió contra las autoridades.

Uno de los críticos fue el diputado Karlezi, quien aseguró a Radio Bío Bío en ese entonces que no aceptarán “ser excluidos de la conversación”.

“Las ideas del Nacional Libertario tienen que ser escuchadas como se escuchan todas las ideas de los demás partidos de este Congreso. Dejarlas afuera es dejar una parte importante de la representación de nuestros votantes”, señaló al medio citado.

En CNN Chile, el parlamentario explicó que la molestia del partido con el Ejecutivo se debió a que sintieron “que en un minuto se bajó la seriedad de la conversación“. Ejemplificó esto con el punto de prensa que realizó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, junto a militantes del PDG, acto que calificó como “poco serio”.

Sin embargo, afirmó que desde el PNL ya se dieron por “superadas” las diferencias y aseguró que la bancada votará a favor del plan de reconstrucción nacional.

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