Pepe Auth y los desafíos del próximo Gobierno: “Debería priorizar reformas al sistema político”

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, sostuvo que una de las prioridades del próximo Gobierno debería ser reformas al sistema político, incluyendo enfrentar la fragmentación, la proliferación de parlamentarios independientes y la movilidad entre partidos.

La elección del próximo 16 de noviembre y su segunda vuelta del 14 de diciembre se juega principalmente en el plano de la seguridad, el crecimiento económico, el control migratorio y la mejora de la gestión pública para resolver las listas de espera. Y las campañas han reflejado eso, pues todos los programas y discursos de los candidatos se centran en proposiciones para resolver esas prioridades.

Seguramente quien resulte electo presidente de Chile, se concentrará los primeros cien días en dar señales de avance en estos 4 temas. Pero hay una cuestión que ha estado absolutamente ausente de la campaña porque no es prioridad ciudadana, pero es fundamental para mejorar el funcionamiento de la democracia y la gobernabilidad.

Quien gane la segunda vuelta presidencial debería poner dentro de sus prioridades reformas al sistema político que reduzcan radicalmente la fragmentación, la proliferación de parlamentarios independientes, el cambio de partido y la deriva individualista que ha experimentado la política actual, donde cada uno parece jugar para su santo.

Prohibir los pactos electorales para alentar la convergencia en grandes partidos que representen a las principales corrientes de la sociedad, subir los umbrales para constituir y reconstituir partidos, entregar financiamiento público a los partidos sólo después que han probado en elecciones representar a más del 5% del electorado, restablecer la fuerza de las decisiones de bancada tomadas democráticamente, que los parlamentarios deban permanecer en la bancada del partido por el que fueron electos durante todo el periodo legislativo, modificar los incentivos en ambas cámaras para reforzar el comportamiento colectivo, en fin, se requiere un paquete integral de medidas que apunten a mejorar la gobernabilidad y la capacidad de la democracia de producir resultados.

Se dirá que no es prioridad ciudadana y es cierto. Pero mejorar el funcionamiento del sistema político es indispensable para que la democracia aborde con éxito soluciones duraderas a los problemas prioritarios del presente y del futuro del país.

A quienes aspiran a ser presidentes de Chile, les dejo planteada esta inquietud. Con todo respeto.