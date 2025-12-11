Pepe Auth y la segunda vuelta presidencial: “Si gana Kast es porque el clivaje del Sí y el No dejó de ser gravitante”

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, se refirió a la segunda vuelta presidencial que se disputará este domingo 14 de diciembre. “Hasta ahora, solo ha habido presidentes que estuvieron por el No en octubre del 88. Esta será la primera vez que gane alguien del Sí”, planteó.

Los candidatos presidenciales que ganan en segunda vuelta suelen interpretar mal su votación, como si fuera un apoyo a sus liderazgos y programas. Michelle Bachelet le ganó por amplio margen a Evelyn Matthei en 2013 y se dijo que el país había virado a la izquierda. Y sus reformas estructurales rebotaron en la clase media. Sebastián Piñera en 2017, después de un escuálido 36,5% en primera vuelta, superó ampliamente a Alejandro Guillier en segunda.

Se dijo que el país había virado a la derecha y su gobierno fue remecido por un estallido social. El Presidente Gabriel Boric, cuyo liderazgo y programa tuvo apenas 25,8% de los votos en primera vuelta, le ganó 56/44 a José Antonio Kast. Ahí se dijo que ahora sí el país había virado a la izquierda y demandaba cambios estructurales. El resultado fue el gobierno más breve de la historia después de la República Socialista de los 12 días liderada por Marmaduke Grove el año 1932. Terminó con el rechazo en septiembre de 2022 y pasó a ser otro gobierno, muy distinto del que sus adversarios temían y también del que sus fervientes partidarios anhelaban.

Como el ser humano es el único animal capaz de tropezar varias veces con la misma piedra, no vaya a ser que al próximo presidente le ocurra lo mismo y no entienda que en segunda vuelta muchos de los votos recibidos son contra la otra candidatura y no el apoyo a su liderazgo ni a su programa.

Hasta ahora sólo ha habido presidentes que estuvieron por el No en octubre del 88. Ésta será la primera vez que gane alguien del Sí. Muchos creerán que es la revancha del Sí 37 años más tarde, sin entender que si gana Kast es porque el clivaje del Sí y el NO dejó de ser gravitante.

El principal adversario del éxito del próximo gobierno no será la oposición sino su propia barra brava, que lo intentará desviar de los temas transversales que pueden generar mayorías para llevar adelante sus ideas radicales, pero minoritarias.