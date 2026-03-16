Pepe Auth por eventual indulto a uniformados del 18-O: “Kast corre el riesgo de que se repita lo que ocurrió con Boric”

El panelista de Tolerancia Cero y analista político, Pepe Auth, abordó el debate sobre la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast utilice su facultad de indulto presidencial para los uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social.

Un elemento constitutivo y definitorio de la democracia es la separación e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El indulto presidencial es una facultad constitucional derivada del derecho indiano que le permite al presidente de la República perdonar penas de condenados con sentencia firme, sea por razones humanitarias o de gracia.

Es una facultad heredada de regímenes monárquicos que sin duda erosiona la separación e independencia de los poderes, porque le permite a quien encabeza el poder Ejecutivo modificar en los hechos la magnitud de una condena que el Poder Judicial ha considerado proporcional al delito cometido. Por eso debiera discutirse su eliminación.

A veces se aplica, además, como fue el caso del expresidente gGabriel Boric y el que se anuncia del presidente Kast, no por razones humanitarias, sino por considerar que los condenados “no son delincuentes” o que sufren “penas excesivas”, en un flagrante cuestionamiento a la atribución exclusiva del Poder Judicial de impartir justicia.

El presidente Kast dice estar evaluando la aplicación del indulto a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Si Boric indultó a quienes fueron condenados por agredir a uniformados, ahora sería el turno de Kast de indultar a quienes la justicia condenó por violaciones a los derechos humanos. Los 13 indultos de 2022 le costaron carísimo al gobierno de Boric, alejando definitivamente su posibilidad de retener la mayoría social y electoral que lo llevó a ganar la elección de 2021.

Si el presidente Kast se aleja del concepto de gobierno de emergencia decretando nuevos indultos, corre el riesgo de que se repita lo que ocurrió con el presidente Boric. Sus decretos del día 11 de marzo tuvieron, de acuerdo a las encuestas, una acogida favorable mucho más allá incluso de su votación de segunda vuelta. Los indultos a uniformados, en cambio, dividen en dos a la ciudadanía y más bien encuentran rechazo mayoritario. Si a pesar de eso opta por contentar a los suyos, corre el riesgo de alienarse el apoyo de una amplia franja de personas que espera sin prejuicios aborde con éxito los problemas prioritarios del pais.