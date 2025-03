“Ojalá peleara con la derecha y no con el PS”: Paulina Vodanovic responde a vocera de Gobierno tras críticas al PC por chats de Cariola

En conversación con CNN Chile, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también manifestó su malestar por no haber recibido felicitaciones tras su reciente reelección, al tiempo que defendió la lealtad del PS al Gobierno.

La presidente reelecta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, ratificó el compromiso del conglomerado que lidera con la unión del progresismo y su lealtad con el Gobierno.

Esto luego de que la senadora evidenciara la distancia que existe, desde el inicio, entre la postura del Partido Comunista (PC) con el Gobierno a propósito de la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que se evidencian duras críticas a la administración de Gabriel Boric.

“Una cosa es de pelambre y otra cosa es la conducta política que ellas pueden haber tenido y creo que la opinión dada me parece que se condice con la opinión que el Partido Comunista permanentemente ha tenido con el Gobierno“, señaló Vodanovic.

En conversación con Tolerancia Cero, la parlamentaria explicó sus dichos, afirmando que “el PC ha tenido una línea distinta de la planteada por el Presidente, por ejemplo, en materia internacional. No dije nada que cause asombro, no lo dije en tono de crítica, sino que en constatación”.

“No veo por qué llama a tanta alarma. Se me acusa de ser desleal y no estar por la unidad, si hay alguien que se la ha jugado por la unidad del progresismo, las reuniones de los presidentes de partidos oficialistas se conducen en la sede del PS”, inició diciendo.

En la misma línea, sostuvo que “la unidad la hemos sostenido a un costo personal, propio. No me venga a decir que no estoy por la unidad del progresismo, porque me la he jugado cada día de mi presidencia en eso“.

“Por un titular yo no estoy dispuesta a que se ponga en duda la postura del PS en esto”, añadió.

“Ojalá la vocera se dedicara a pelear con a derecha”: Respuesta al Gobierno

Por otro lado, Vodanovic se refirió a la respuesta de la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, quien destacó la importancia de la unión entre el Ejecutivo y la coalición de partidos gobernantes, incluyendo al PC, y expresó que los hechos “hablan por sí mismos”.

“Esta coalición de Gobierno que incorpora al Partido Comunista ha sido capaz de avanzar reformas tan importantes como la reforma de pensiones que vamos a promulgar esta semana, como la creación del Ministerio de Seguridad, como la Agenda de Cuidados (…) Eso da cuenta de una coalición que incorpora a todos los partidos, de una coalición que trabaja con un objetivo común“, dijo la secretaria de Estado.

“Ojalá la vocera se dedicara a pelear con la derecha y no con el Partido Socialista. Yo hubiese esperado que me felicitara por la gran votación que obtuve ayer, la movilización y la lealtad que ha tenido el PS con el Gobierno (…) El Presidente me llamó, pero la vocera me pegó”, sostuvo en un tono agrío.