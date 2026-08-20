Araya (PPD) fustiga reforma de seguridad de Kast y apunta a su redacción: “Parece que la escribieron con un chat de IA gratis”

El senador del PPD Pedro Araya lanzó una dura crítica contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y cuestionó tanto el contenido de la propuesta como la forma en que, a su juicio, fue elaborada.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario aseguró estar disponible para respaldar iniciativas que entreguen herramientas efectivas contra el crimen organizado, pero adelantó que no apoyará el texto tal como fue presentado.

“La reforma como está, yo no estoy en condición de votarla”, afirmó.

Araya fue más allá y apuntó directamente a la redacción de la iniciativa, ironizando con que pareciera recoger disposiciones de distintas legislaciones extranjeras sin una adecuada adaptación al sistema institucional chileno.

“Parece ser que hay un asesor del Presidente de la República, que por lo demás lo está asesorando muy mal, que escribió la reforma con un chat de inteligencia artificial de los gratuitos”, sostuvo.

Según planteó, el texto habría terminado mezclando elementos de legislaciones como la Ley Patriota de Estados Unidos, el sistema penitenciario italiano y normas aplicadas en El Salvador. Se trata de una crítica del senador, quien no entregó antecedentes que acrediten que se haya utilizado inteligencia artificial en la elaboración del proyecto.

#CNNChileRadio | [Entrevista] Senador del PPD Pedro Araya, sobre la reforma de seguridad: “Parece que escribieron el proyecto con un chat de IA gratuito”. 💻 Más detalles pronto en https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/WXOzgxEtKq — CNN Chile (@CNNChile) August 20, 2026

“Esta reforma está tan mal hecha”

Entre sus principales reparos, Araya cuestionó que el nuevo estado de excepción no defina, a su juicio, con suficiente claridad quién tendrá el mando operativo de las instituciones desplegadas.

También criticó las facultades contempladas inicialmente para intervenir comunicaciones y el período durante el cual podría extenderse el estado de excepción sin controles suficientes.

“Es muy complejo y es muy peligroso lo que está proponiendo el Presidente”, advirtió.

El senador también objetó la posibilidad de que el Presidente, con participación del Senado, pueda calificar determinadas organizaciones como vinculadas al crimen organizado o al terrorismo.

“Al Presidente de la República no le corresponde investigar a los delincuentes. Al Senado tampoco le corresponde juzgar a los delincuentes”, sostuvo.

“Esta reforma está tan mal hecha que por eso yo insisto: quiero saber quién fue el que la redactó y qué chat de inteligencia artificial utilizó para mezclar leyes que no guardan relación con lo que ocurre en Chile y con las instituciones chilenas”, agregó.