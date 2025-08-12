“Si Benjamín Netanyahu para, se quiebra su coalición. Hay una razón política”: Paz Zárate condena ofensiva israelí en Gaza

En conversación con CNN Chile, la analista internacional además acusó al gobierno de Netanyahu de actuar sin proporcionalidad y de castigar a toda Palestina por las acciones de Hamás.

La abogada y experta en derecho internacional, Paz Zárate, cuestionó este martes la influencia del Presidente Donald Trump en el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la escalada militar de Israel en Gaza.

Consultada sobre una eventual mediación liderada por Trump en conversación con Hoy Es Noticia, Zárate fue tajante: “Donald Trump no tiene la imparcialidad mínima para una persona que hace una mediación”, afirmó.

Según explicó, el mandatario estadounidense ha mostrado afinidad con líderes autoritarios, lo que compromete cualquier rol neutral en la resolución del conflicto.

“Donald Trump tiene atracción por los dictadores y caudillos. Es el liderazgo que a él le atrae”, señaló Zárate, asegurando que Europa y Ucrania “han sido maltratados” por el republicano.

La abogada fue clara en advertir que una negociación entre Moscú y Kiev no se vislumbra en el corto plazo.

“Las partes están muy lejos para alcanzar un alto al fuego entre Rusia y Ucrania”, dijo, apuntando también a una amenaza directa: “A Rusia le preocupa Zelenski. Ellos quisieran deshacerse de él, y Trump está de acuerdo”.

Asimismo, enfatizó que Washington tiene una responsabilidad con Kiev: “Estados Unidos no puede dejar sola a Ucrania porque firmó acuerdo por los minerales”, en referencia a compromisos económicos y estratégicos vinculados al territorio ucraniano.

Gaza bajo fuego: Zárate critica a Netanyahu

En la segunda parte de la entrevista, Zárate abordó la crisis humanitaria en Gaza, advirtiendo que la ofensiva israelí ha rebasado los límites del derecho internacional.

“El gobierno de Benjamín Netanyahu está llevando esto a un extremo. El problema ha sido superar la proporcionalidad. La acción militar va más allá de Hamás, va hacia Palestina toda”, señaló.

La jurista explicó que si bien Hamás aún conserva capacidad operativa, las acciones del Estado israelí han terminado castigando a toda la población civil.

“Palestina toda está siendo castigada por Hamás”, denunció.

Finalmente, vinculó la continuidad del conflicto con los equilibrios políticos internos de Israel: “Si Benjamín Netanyahu para, se quiebra su coalición y no puede seguir gobernando. Hay una razón política”.