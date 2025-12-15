Vodanovic afirma que “no hubo nunca una orgánica ni fórmula de trabajo” entre los partidos de la alianza de Gobierno

La presidenta del PS comentó en Tolerancia Cero que será fundamental ver cuántos de los nueve partidos que estuvieron detrás de Jara están "disponibles para enfrentar una tarea en conjunto", considerando que ya no existen coaliciones con nombre y estructura entre los partidos de centroizquierda que conformaron el Ejecutivo.

La segunda vuelta de la elección presidencial de este domingo dejó como resultado que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile para el periodo 2026-2030. El republicano superó a la carta oficialista, Jeannette Jara, al obtener un 58,2% de las preferencias versus un 41,8%.

De ahora en adelante queda por verse cuál será el futuro de la gran coalición que conformaban los partidos que estuvieron detrás de Jara, donde confluyen lo que fue Apruebo Dignidad junto a lo que fue Socialismo Democrático, pero que no adoptaron una nueva identidad distinta a solo ser una alianza de gobierno.

Al respecto, Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista, ahondó en que fue una alianza para administrar el Ejecutivo que se dio “de manera anómala” donde dos coaliciones terminaron trabajando juntas, “pero donde no hubo nunca una orgánica ni una fórmula de trabajo que no fuera más que la voluntad nuestra de empujar este trabajo en conjunto”.

En ese sentido, reconoció que para formalizar este esfuerzo colectivo es necesario contar con una coalición con un nombre claro y estructura, “pero por sobre todo un proyecto político conjunto”.

“Nuestra invitación como Partido Socialista ha sido precisamente a aquello, a reunirnos y a ver cuán amplia puede ser esa coalición y cuántos de esos nueve partidos van a estar disponibles para enfrentar una tarea en conjunto”, aseguró Vodanovic.