El llamado de Vodanovic a Chile Vamos por modificaciones de Kast a la PGU: “Chile no entendería que podamos retroceder”

La senadora y presidenta del PS afirmó que será parte del trabajo de su sector transmitir "que aquí puede haber un retroceso en muchos temas que se entienden ganados", con un mensaje al sector que califica como "derecha responsable".

En el marco de la carrera presidencial, que hoy enfrenta a Jeannette Jara y José Antonio Kast en el balotaje, ha resurgido la discusión respecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En específico, el abanderado del Partido Republicano ha asegurado que de llegar al gobierno buscará terminar con el denominado “préstamo al Estado”, que es como se conoce popularmente al aporte diferido con rentabilidad protegida que incluyó la última reforma previsional.

En Tolerancia Cero, el jefe de campaña de Kast de cara al balotaje, Martín Arrau, adelantó que el “chao préstamo” sigue en pie.

Al respecto habló la senadora electa y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, asegurando que en general en el discurso de Kast escucha solo “negativas” y no propuestas.

“Yo no escucho muchas propuestas del lado de Kast. Escucho negativas, que están en contra de cosas, el vidrio blindado, la zanja, la reja, encerrar a la gente, asustar a la gente. Y no quiero desconocer el problema de seguridad pública en el país porque he luchado activamente contra eso”, aseguró.

En relación a la PGU y su revisión, Vodanovic indicó que es fundamental para el sector poner sobre la mesa aquellos beneficios que pudieran correr algún riesgo: “es importante cómo nos conectamos con la gente y le logramos transmitir que aquí puede haber un retroceso en muchos temas que se entienden ganados”.

Sobre Chile Vamos, sector que ayudó a que la reforma previsional pudiera ver la luz, la senadora socialista expresó que se encuentran en una posición compleja, dado que han sido calificados como “derechita cobarde” por parte de Republicanos.

“La derecha responsable tiene que mantenerse en lo que fue su conducta política que es valorable, que es haber hecho ese esfuerzo de darle mejores pensiones a los chilenos. Chile no entendería que habiendo un avance que demoró tanto podamos retroceder”, agregó.