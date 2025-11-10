Vodanovic sobre campaña presidencial: “Kast dice cosas que no fundamenta y después las ampara en un secreto inexistente”

La presidenta del Partido Socialista dijo en CNN Chile Radio que el candidato republicano "no está presentando soluciones, está presentando titulares vacíos".

“Kast dice cosas que no fundamenta y después las ampara en un secreto inexistente”.

Con esas palabras, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó en CNN Chile Radio la campaña presidencial, que esta semana entra en su recta final.

Sus dichos ocurren en el marco del último debate presidencial de este lunes, sobre el cual la senadora por el Maule señaló que “ojalá que la gente pueda de verdad escucharlo, analizarlo, porque no es baladí lo que ocurre, lo que hemos visto como parte de la campaña. Particularmente de las ideas que puede lanzar Kast, y digo ideas porque es fácil y el papel resiste todo, las campañas aguantan todo”.

En ese sentido, Vodanovic apuntó a la propuesta del candidato republicano sobre rebajar el gasto público, cuestionando que “las soluciones mágicas no funcionan”.

Kast “no está presentando soluciones, está presentando titulares vacíos, y a mí me preocupa. Kast dice cosas que no fundamenta y después las ampara en un secreto inexistente, la democracia no admite secretos, la democracia es transparencia, la democracia es poner las ideas, pero también sustentarlas de alguna manera, y cuando uno escucha que hay ideas, pero que no tienen ningún fundamento”, advirtió.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, Presidenta del Partido Socialista: “Las soluciones mágicas no funcionan. Kast está presentando titulares vacíos. Dice cosas que no fundamenta y después las ampara en un secreto inexistente”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/gMSrjHhrph — CNN Chile (@CNNChile) November 10, 2025

A su juicio, “hay una contradicción permanente entre las cosas que dice, no conocemos sus equipos. La verdad es que creo que vivimos un momento complejo donde Jeanette Jara da garantía”.

La abanderada del oficialismo “representa la coalición más amplia que ha tenido el país en su historia, hoy día está alineada desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista con ella”, comentó Vodanovic

Esto significa que “en el futuro, el parlamento que salga electo desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista vamos a tener la posibilidad de darle mayorías a la candidata y, por lo tanto, darle conducción al país. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo entienda, porque a veces la gente vota presidente y no vota candidato parlamentario”.

Por otro lado, acotó que esa capacidad no la observa en la derecha, donde hay una “división bastante profunda, una grieta bastante insalvable”. En esa línea, “las posibilidades de que la derecha le dé gobernabilidad al país yo las veo difíciles. Y sí creo que nosotros, desde nuestro sector, desde el progresismo, podemos tener esa capacidad de tender puentes, de hacer acuerdos, porque es lo que hemos hecho siempre, y Jeanette Jara ha dado muestra de eso”.