Paulina Valenzuela, analista política: “Los indecisos van a definir la elección, así pasó en Bolivia”

Paulina Valenzuela, analista política y socia fundadora de Datavoz, analizó en CNN Chile la carrera presidencial y explicó los perfiles de los votantes. Entre ellos destacó al indeciso, que, desde su perspectiva, podría definir la elección del 16 de noviembre, tal como ocurrió en los recientes comicios de Bolivia.

Consultada sobre el debate en torno a la efectividad de las encuestas en los comicios, señaló que, desde su perspectiva, los sondeos sirven para observar las tendencias mientras transcurre el proceso electoral. Sin embargo, advirtió que “la magnitud es lo complejo, porque evidentemente se te está quedando fuera un cierto porcentaje de la población que no sabemos exactamente cómo está opinando”.

Respecto a su proyección de cara al 16 de noviembre, Valenzuela sostuvo que es probable que la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, pase a segunda vuelta. En tanto, sobre la derecha comentó que “se pone más difusa la cosa; hay encuestas que los muestran empatados, hay otras que muestran distancias de 10 puntos entre ellos, pero por ahí es cuando digo, vamos a mirar los indecisos, cuál es el porcentaje que esas encuestas están declarando en términos de indecisión. Ese grupo va a definir la elección, así pasó en Bolivia”.

En esa línea, explicó el perfil del votante indeciso, un grupo que no tiene una identidad política definida, es decir, que no se considera de izquierda ni de derecha. Según detalló, este segmento suele tener poco interés en la política y se observa principalmente entre jóvenes de nivel socioeconómico bajo y de clase media.

“Es el que dice que el ‘día lunes igual se tiene que levantar a trabajar’. Diría que ese grupo, en particular, es muy sensible a lo que se pueda proponer o a lo que puedan ofrecer los candidatos. El tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, la inmigración irregular… de alguna manera es el grupo que siente que se ha visto más afectado por eso”, sostuvo.

Por tanto, prevé que este grupo podría ser decisivo en las elecciones.

Monitor de liderazgos políticos de Datavoz