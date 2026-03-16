Núñez por posibles indultos a carabineros concedidos por Kast: “Tiene que ser una decisión reflexiva y apegada a la ley”

La parlamentaria también sostuvo, en conversación con CNN Chile, que el resultado electoral obtenido por el mandatario también puede influir en la forma en que se abordan decisiones complejas desde el Ejecutivo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió este lunes a la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast evalúe otorgar indultos a carabineros condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019 en Chile.

En conversación con Tolerancia Cero, la senadora señaló que una determinación de este tipo debe tomarse con cautela y dentro del marco legal.

“Tiene que ser una decisión reflexiva y apegada a la ley para que a nadie le quepa duda de que el Presidente ejerció su atribución, guste o no guste”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que el resultado electoral obtenido por el mandatario también puede influir en la forma en que se abordan decisiones complejas desde el Ejecutivo.

“El tener un 58% te motiva a que cuestiones que sabes que no tienen tanto respaldo, lo tengan”, indicó.

Además sostuvo que “no es el indulto el instrumento para corregir a la justicia”. Esto recordando el indulto ortorgado por el expresidente Gabriel Boric a Jorge Mateluna, exintegrante del FPMR, en diciembre de 2022.

Finalmente, Núñez aseguró que indultar “es una de las decisiones más complejas que le va a tocar tomar”.