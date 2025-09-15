Escobar afirma que Kaiser ha caído en “el insulto y la denostación” por sus dichos en discusión sobre eutanasia

La periodista y panelista de Tolerancia Cero comentó las palabras del candidato nacional libertario respecto al respaldo del Gobierno al proyecto de ley sobre la eutanasia, afirmando que suena "extraño" que estas críticas vengan de alguien "de un partido que se dice amante de la libertad".

En una entrevista con radio Agricultura este lunes, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arremetió en contra de los proyectos de eutanasia y aborto legal.

“Este gobierno, que tiene 2.700.000 personas en lista de espera, a la que se le mueren 40.000 personas en listas de espera, parece que lo único que le preocupa es poder matar más gente o que se pueda matar más gente, ya sea a través del aborto o a través de la eutanasia”, dijo.

Cada candidato o candidata tiene todo el deecho de profesar y defender las posturas políticas e ideológicas que estime pertinentes. De eso se trata la carrera presidencial, de plantearlas y defenderlas, para que sean las y los ciudadanos quienes decidan. Pero lo que no parece democrático es descalificar e insultar de este modo cuando se plantean ideas o proyectos de ley que van en contra de sus postulados. Ese modo de cancelar las ideas y las personas, que tanto se criticó del llamado wokismo, se está haciendo costumbre desde quienes los denostaban ácidamente.

Peor aun: esto es más que una cancelación. Estas palabras implican transformar en seres abominables a quienes tienen otras ideas políticas. Actitudes y discursos que hacen, en la práctica, imposible la vida común en una sociedad plural y laica.

Suena bastante extraño, además, que alguien de un partido que se dice tan amante de la libertad, no piense que este es un debate político y filosófico que debe darse en una sociedad democrática y laica, justamente porque se trata de la libertad de las personas frente al Estado al momento de tomar decisiones complejas y muy serias.

Pero claro, persuadir y debatir ideas distintas es parte de contribuir a una esfera pública racional e informada, en que todos los argumentos se sopesen en su mérito.

Para eso hay que, primero que nada, creer en esa esfera pública, y valorar la razón y la persuasión como vehículos para convencer.

No el insulto y la denostación hacia el que piensa distinto, como ha hecho el diputado con estas declaraciones.