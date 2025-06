“Detonó la visibilización de una injusticia histórica”: Escobar destaca Ley “Papito Corazón” como uno de los hitos del Gobierno

La periodista y panelista de Tolerancia Cero destacó uno de los legados más palpables del Gobierno actual: el fin de la impunidad para los llamados “papito corazón”. Esto, ya que, a dos años de la ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, se han recuperado casi 2,5 billones de pesos para madres e hijos que, por años, fueron ignorados por el sistema.

EL PRESIDENTE BORIC hizo ayer su última cuenta pública. Unos ven el vaso medio lleno, otros solo medio vacío. Pero quiero hacer énfasis en un legado que todos, todas, deben reconocerle a este Gobierno: que a los llamados papito corazón por fin les llegó su hora. Y ahora pagan algo tan básico como los alimentos de sus hijos e hijas.

A dos años de la ley papito corazón, -la Ley del Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos-, se ha ordenado el pago de casi 2,5 billones de pesos, equivalente a lo que recaudan 52 teletones, dijo el Presidente.

El número es impactante; más lo es pensar en las miles y miles de mujeres, que no son números, sino personas de carne y hueso, que hicieron fila a la salida de las AFP, para poder cobrar el 10% de quienes les debían a ellas y sus hijos.

Esa imagen fue el detonante para que se visibilizara una injusticia histórica.

La de hombres, de todas las clases sociales, que abandonan a sus hijos y les niegan a sus madres el pago de su mantención. Esa impunidad llegó a su fin, y el número de recaudación es masivo.

En medio de las críticas a que la democracia no resuelve problemas, esta ley -de amplio apoyo- revela que sí se puede. Aunque a veces no capte los titulares, no por ello es menos significativo este logro, sino todo lo contrario.