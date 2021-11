Un grupo de 16 convencionales feministas presentaron este jueves la segunda propuesta de norma constitucional y primera referida a la violencia de género. Se trata de una medida para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas.

Respaldadas por más de 200 organizaciones y otros 40 constituyentes, explicaron la iniciativa el mismo día en que se conmemora el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso, CNN Chile conversó con una de sus firmantes, la convencional Patricia Politzer (INN), para profundizar en sus razones, como también para conocer sus percepciones sobre la repercusión de las elecciones dentro de la Convención Constitucional.

“La norma pretende establecer constitucionalmente el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias a una vida sin violencia de género en lo público y en lo privado”, comenzó especificando Politzer, añadiendo que “la norma establece que Estado debe preocuparse de prevenir, investigar, educar y sancionar la violencia de género“.

“Por un lado, probablemente, esta norma se va a complementar en distintas comisiones y quizá la comisión que ve los temas de justicia vaya a decir algo al respecto”, puntualizó la convencional. Lo importante, afirmó, “es que si se aprueba, es un paso adelante enorme, porque el Estado tiene que garantizarlo“.

Sobre el actual quehacer de la Convención, que ahora se instaló por un tiempo en la Región del Biobío como mensaje de descentralización, en medio de un intenso contexto político tras las elecciones del domingo, Politzer indicó que “la gente ha llegado a conversar con nosotros sobre lo que viene en la nueva Constitución, sobre el sistema político, los partidos políticos, el sistema electoral, el voto obligatorio, en fin, una enorme cantidad de temas”.

En ese sentido, manifestó, “ha sido un encuentro emocionante, el entusiasmo de la gente, y la verdad es que la elección presidencial no es tema en esta instancia”, pero también admitió que “sin duda, creo que la Convención, como todas las instituciones del país, tiene que tomar en cuenta el resultado electoral, eso es lo obvio, así es la democracia: Cuando el pueblo se pronuncia en una dirección, hay que asumir esa voz y preguntarse qué nos quisieron decir los ciudadanos y ciudadanas”.

Específicamente sobre la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre la periodista fue enfática: “Pienso que ningún constituyente debiera votar para elegir un presidente que rechaza la Convención, que votó Rechazo, que le gustaba el status quo en que vivíamos y que ha manifestado en múltiples ocasiones su oposición al trabajo de la Convención”.

“La lógica me dice que cualquier persona, cualquier constituyente que quiere que este trabajo llegue a puerto y redacte una nueva Constitución para Chile, que es el mandato popular que tenemos, no debiera votar por un candidato al cual no le gusta que hagamos esa tarea”, sentenció Politzer.

Junto a eso, señaló que “la composición del nuevo Congreso hace más difícil cualquier cambio en lo que hoy tenemos y eso nos hace ponerle más urgencia a nuestro trabajo” y que, personalmente, “siempre he estado por la urgencia”.

Finalmente, sostuvo que “no podemos desconocer que este proceso constitucional surge de una profunda crisis política y social, por lo que es muy urgente tener una nueva Constitución y espero que la ciudadanía, tal como votó en un 80% que no quería la Constitución que teníamos, ahora en el plebiscito de salida vote con ese mismo porcentaje por la Carta Magna que tenemos que redactar“.