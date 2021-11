Un grupo de 16 convencionales feministas ingresaron este jueves la segunda iniciativa de la historia de la Convención Constitucional: Se trata de una propuesta de norma constitucional para garantizar el derecho a vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas, que, precisamente, sucede en el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De esta manera, con el respaldo de Biobío, encabezada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas Biobío, junto a Abofem Biobío.

En dicha instancia estuvo un grupo representativo de las convencionales feministas, entre ellas Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (Coordinadora Feminista 8M), Patricia Politzer (INN), Constanza Schönhaut (CS) y Francisca Arauna (Pueblo Constituyente), participantes de la comisión de Sistema Político de la Convención.

En ese sentido, el documento de la propuesta indica desde un comienzo que “el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”.

Lee también: Johannes Kaiser anunció su renuncia al Partido Republicano

Asimismo, destaca, “las instituciones de justicia deberán velar por una investigación eficaz y oportuna, un debido proceso con enfoque de género, por la protección y los derechos de las víctimas, y la aplicación

de medidas o sanciones, evitando la revictimización“.

En su Twitter, la convencional Cristina Dorador (Independientes del Norte), difundió algunos de los principales artículos de la propuesta, manifestando que “nos articulamos para presentar esta necesaria norma”. De igual forma, la convencional Sepúlveda afirmó en la red social que “necesitamos un Estado que no nos falle (…) tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia de género y la oportunidad constituyente nos permite abordarlo de una manera integral e inteligente, para que este asunto no quede supeditado a la voluntad de los gobiernos de turno, si no que sea una política de Estado”.