Parisi: Winter es un “cuiquito mal enseñado”, Kast “no quiere ser presidente” y Kaiser “no está a la altura”

El precandidato presidencial del PDG habló en CNN Prime sobre sus propuestas en materia de seguridad para su tercera incursión hacia La Moneda, como la iniciativa de barcos cárcel y las tratativas que tendría con Nayib Bukele en El Salvador para enviar presos de alta peligrosidad.

Franco Parisi ha sido nombrado por el Partido de la Gente como la próxima carta presidencial de cara a las elecciones de noviembre de este año, apostando una vez más a la opción de llegar a La Moneda.

En conversación con CNN Prime, el precandidato se refirió a quienes competirán en su contra en la carrera presidencial, comentando en duros términos sobre algunos de ellos.

Jeannette Jara

“Me gusta porque es meritocrática. El problema está en que piensa que Cuba es democracia. Si dice eso es porque sumida en la ideología errada, que empobrece cada día a los chilenos”.

Gonzalo Winter

“Es un cabro… Lo voy a decir como tiene que ser: es un cuiquito mal enseñado y bastante flojito. Repitió 12 ramos en la facultad de derecho. Yo fui vicedecano. Si tú repetías cuatro ramos estabas en problemas; con seis, te echaban. No lo echaron, ¿sabe por qué? Porque su mamita era la superintendenta de Isapres y llamaba para que no lo echaran. Ese es el tipo que estoy peleando”.

Carolina Tohá

“Ella siempre ha estado en una situación que donde está, lo hace mal”.

Evelyn Matthei

“Cada vez que ha podido representar una toma de decisión difícil, ha salido corriendo o se hace la simpática. Ejemplo, la situación con le presidente del Senado. Creo que debió haber sido fuerte y decir ‘se va Ossandón’. No se atrevió. No a la reforma de pensiones, no se atrevió. No al segundo intento constitucional, no se atrevió”.

José Antonio Kast

“Yo creo que no quiere ser presidente. No lo veo esa sed de hacer las cosas. No veo esas ganas de ganarle al destino. De ser protagonista. Yo creo que es un aporte, pero yo quiero a un presidente que no duerma por ser presidente por cuatro años. Que se despierte con el informe de inteligencia. Que se vaya a acostar con el informe de contrainteligencia. Necesito que uno esté peleando por ser presidente”.

Johannes Kaiser

“Me cae bien, ojalá le vaya muy bien. Que llegue a la papeleta. Mientras esté en la papeleta, mejor para mí porque le roba votos a Kast. Pero creo que no está a la altura. Espero los debates”.