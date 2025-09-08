“¿Para qué crear comisiones si se desechan sus informes?”: Mansuy critica al Gobierno por postura sobre reducción de gasto fiscal

El panelista de Tolerancia Cero criticó la reacción del Gobierno ante el informe presentado por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público, cuestionando que el Ejecutivo descarte sus propuestas argumentando falta de tiempo o de alineación con el programa.

La Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público presentó su informe para reducir el gasto fiscal. Esta comisión está integrada por profesionales de alto nivel y tiene como misión realizar propuestas para generar ahorro.

Entre sus ideas figura modificar algunas condiciones de la gratuidad universitaria y la eliminación de la Secretaría General de Gobierno, la vocería, pues tras la creación del Ministerio de Seguridad, dicha cartera ha perdido sentido porque no tiene mucho valor tener tres ministerios políticos.

El ministro del Interior reaccionó de modo muy sintomático. Dijo que estas medidas, uno, no está en el programa y dos, que no hay tiempo.

Pero, ¿qué sentido tiene nombrar comisiones para que elaboren informes y que luego van a ser desechados? Porque no estaban en el programa, obvio, si no, no habríamos nombrado a comisión y no hay tiempo. Bueno, obvio porque la comisión tuvo que trabajar.

Quizás, solo quizás, podríamos hacer las cosas de otro modo. Tomarnos en serio la estrechez fiscal, tomarnos en serio la prioridad de reducir el gasto fiscal para generar más gasto social y liberar recursos para ir en ayuda a los chilenos más necesitados.

Me imagino que algo así podría generar consenso transversal y que precisamente ahora sería el momento de sacar adelante para que el costo político sea distribuido en todo el arco y no y no recaiga solo en un sector.

De lo contrario, ya sabemos, el próximo gobierno nombrará una comisión que después de dos o tres años emitirá un informe que el gobierno no implementará porque no estaba en el programa y no había tiempo. Así la política se degrada así mismo.