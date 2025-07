Para acompañar a bebés abandonados: ¿Cómo participar en el voluntariado de la Fundación Abrázame?

En Entrevistas CNN, Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame, entregó detalles sobre la labor de la organización.

En los primeros años de vida, el afecto, la contención y los vínculos no solo son esenciales para el desarrollo emocional de un niño o niña, sino que también pueden marcar una diferencia profunda en su bienestar futuro.

En este contexto, distintas organizaciones trabajan silenciosamente para entregar ese amor que muchos bebés no reciben. Una de ellas es la Fundación Abrázame, que acompaña a menores en situación de abandono en hospitales y residencias, brindándoles una caricia, un abrazo o una voz que los llame por su nombre.

La labor de la Fundación Abrázame

En Entrevistas CNN, Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Abrázame, entregó detalles sobre su labor y los requisitos de sus voluntarios o voluntarias. “Abrázame nace de esa necesidad de generar vínculos sanos, seguros y protectores con los niños que hoy viven alejados de sus familias porque sus derechos han sido vulnerados”, partió señalando.

“Un niño que ingresa a una residencia es porque realmente lo ha pasado mal, porque ya se ha despejado quizás cualquier forma de cuidado parental y lamentablemente no se ha podido concretar y por eso ingresan a un hogar. Por lo tanto, los niños ya con el solo hecho de ingresar presentan un cuadro de carencia afectiva porque se ven solitos en una casa que no es suya con gente que no es su familia”, agregó.

En esta línea, Rodríguez afirmó que ese cuadro de carencia afectiva durante la primera infancia “genera muchísimos problemas en su desarrollo y, por lo tanto, en Fundación Abrázame lo que hacemos es que generamos esos vínculos para que estos niños puedan sentir que hay personas que sí los quieren, que para ellos sí son importantes y que merecen ser vistos”.

