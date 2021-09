“Acá el punto es fijarse en la conducta y que la mesa de la Convención, que tiene encima una tremenda responsabilidad y no puede equivocarse en la decisión que tome, sea capaz de evaluarla en su mérito independientemente de la persona de Rodrigo Rojas”, señaló Paula Escobar. Francisco Covarrubias aseguró que si bien “hay una cosa humana, igual tiene una enfermedad, por lo tanto es digno de lamentar, claramente acá hay un engaño”. Por otro lado, Daniel Matamala manifestó que “el señor Rojas no tienen ninguna legitimidad para ser parte de la Convención” y agregó que “esta es una situación en que se ha defraudado gravemente la fe pública”. Por su parte, Matilde Burgos explicó que la según la última encuesta Cadem “la gente que tiene confianza en esta Convención está en el borde de la que no tiene”.