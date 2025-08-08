Pamela Jiles y su defensa ante críticas por apoyo a Franco Parisi: “Jamás sería parte de una lista de un deudor de alimentos”
En conversación con CNN Chile Radio, la diputada que llegó recientemente al Partido de la Gente aseguró que "Franco Parisi no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos".
La diputada Pamela Jiles se refirió a su llegada al Partido de la Gente (PDG), que tiene a Franco Parisi dentro de los candidatos mejor posicionados a la elección presidencial en las últimas encuestas.
En conversación con CNN Chile Radio, Jiles fue consultada sobre las denuncias contra Parisi por tratos impropios a alumnas mientras hacía clases en Texas Tech University y la Universidad de Alabama.
Al respecto, Jiles aseguró que “me parece muy curioso que haya una escandalera cuando a una candidata se le acusa o se le dice que tiene una enfermedad, y no haya ni el menor atisbo de escándalo cuando a un candidato presidencial se le acusa reiteradamente de cosas que no sé, le pregunto, si están comprobadas”.
En relación con la deuda de alimentos por la Parisi fue demandado por su exesposa por más de $200 millones, la diputada sostuvo que “hasta donde llega la información, que usted comprenderá que me interesa mucho tenerla, Franco Parisi, para ser claro, no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos. No es que haya estado y se haya salido. Es que no ha estado jamás. Y en cualquier caso, no lo está ahora”.
Del mismo modo, se le preguntó por un supuesto tuit en el que aseguraba que nunca formaría parte de una lista parlamentaria con un deudor de alimentos.
Sobre este punto, aseguró que “yo no tengo ningún interés de revisar uno a uno los diversos tweets que han aparecido en que yo supuestamente digo cosas. No sé cuáles son reales, ni me interesa”.
“Es que lo que yo opinaba respecto al 2021 de Franco Parisi es exactamente lo que opino hoy día. Que jamás sería parte de la lista de un deudor de alimentos. Y no soy parte de ninguna lista de ningún deudor de alimentos. Entonces, entrar en una chimuchina ya no me interesa, no tiene sentido”, sentenció.