Pamela Jiles arremete contra el gobierno y alerta que “podría caer en un golpe blando”: “Hay una falta de respeto a la soberanía popular”

En conversación con CNN Chile, la diputada del PDG acusó una conducción “por decreto” por parte de la actual administración, falta de orden interno y medidas económicas que calificó como “terraplanismo”.

La diputada Pamela Jiles (PDG) criticó este jueves al gobierno en medio del alza de los combustibles, apuntando tanto a su manejo económico como a su conducción política e institucional.

En conversación con CNN Prime, la parlamentaria cuestionó el uso de herramientas administrativas por parte del Ejecutivo y advirtió sobre sus implicancias: “Ha mostrado una tendencia a actuar por decreto en todo lo que puede; va a mandar la reforma tributaria porque no le queda de otra”.

En términos específicos, la parlamentaria detalló que el Ejecutivo, a su juicio, “no se ha salido de la institucionalidad estricta, pero si esto se convierte en un comportamiento patronímico, podría caer en un golpe blando. Creo que hay una falta de respeto a la soberanía popular y a la democracia”.

En el plano económico, Jiles fue crítica de las medidas impulsadas para contener el impacto económico y afirmó que “lo que hacen es terraplanismo económico, implantan una política de shock. ¿Y por qué digo terraplanismo? Porque está absolutamente superada por la realidad política en todo el mundo”.

#CNNPrime | Diputada Pamela Jiles (PDG) por alza de combustible: “El gobierno ha mostrado una tendencia a actuar por decreto en todo lo que puede, va a mandar la reforma tributaria porque no le queda de otra (…) No se ha salido de la institucionalidad estricta, pero si esto se… pic.twitter.com/aLf1UEE9Cn — CNN Chile (@CNNChile) April 2, 2026

La diputada también abordó la frase “Estado en quiebra” utilizada en un comunicado oficial de la actual administración, acusando que “el autor inicial es el ministro Quiroz cuando dice que las arcas fiscales estaban vacías”. “Tengo la impresión y la información de que esto fue decidido en los niveles de gobierno y Quiroz participó en la decisión de decir que el país estaba en quiebra”.

Críticas al gabinete: “Están todos peleados”

Las críticas de la parlamentaria también abordaron el desempeño del gabinete ministerial y su organización interna.

“A este gobierno le falta orden, que fue justamente lo que ofrecieron. ¿En dónde está el orden portaliano? Tienen un ministro del Interior que no asume su rol porque está dedicado a pirquinear votos. No tiene otra habilidad política”, aseveró.

En esa línea, continuó diciendo: “Tienen un problema de desorden horrendo. Les llora un 10. En este equipo están todos peleados con todos, (…) en el segundo piso están todos peleados, los ministros están todos peleados, hay una guerra de egos descomunal, y ¿quiénes pagan la cuenta? La clase media”.

#CNNPrime | Diputada Pamela Jiles (PDG): “El gobierno tiene un problema de desorden horrendo. Les llora un 10. En este equipo están todos peleados. (…) No tienen dirección (…) y quien paga la cuenta es la clase media” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/FUnnxoiuao — CNN Chile (@CNNChile) April 3, 2026



Asimismo, apuntó a la falta de austeridad, uno de los compromisos que —según indicó— no se ha cumplido.

“Lo que ha hecho es recular y lo va a seguir haciendo. Echo de menos la austeridad que era esperable y no la veo por ninguna parte. No hay elementos de austeridad; el único símbolo es Pía Adriasola sirviendo una bandeja, que me pregunto por qué no fue el presidente. Este gobierno no está cumpliendo con el compromiso de la austeridad y la principal medida que podrían presentar respecto a eso es la disminución del 3% en los ministerios”, sostuvo.

Finalmente, la diputada advirtió sobre el escenario político que enfrenta el Ejecutivo en sus primeras semanas: “El gobierno está atacando como con un frenesí de hacer todas las maldades en los primeros 90 días, pero como no tienen calle, se están encontrando con la realidad. Si Kast no se da cuenta rápido de que tiene que ser capaz de trabajar hacia una mayoría social y política, que tiene que trabajar con otra fuerza, le va a aparecer una oposición en su propio sector y una oposición que va a ser bastante activa”.

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