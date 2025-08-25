Ossandón (RN) dice que es una “lástima” que Fontaine esté con Republicanos: “Tal vez quería un poquito más de protagonismo”

La diputada de RN, Ximena Ossandón, se refirió en CNN Chile a la incorporación del economista Bernardo Fontaine al comando de José Antonio Kast, en el marco de la carrera presidencial.

En el marco de la carrera presidencial, la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, comentó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la reciente incorporación del economista Bernardo Fontaine al comando del candidato del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, José Antonio Kast.

En ese contexto, la parlamentaria de RN cuestionó que siguen apareciendo nuevas figuras cuando el programa de gobierno ya ha sido presentado.

Respecto a Fontaine, expresó que era “cercano a RN y, la verdad, para nosotros es una lástima que hoy esté en Republicanos, pero bueno, la persona es libre y puede hacer lo que se le ocurra. Sin embargo, estamos actualmente en una polémica con el tema de pensiones, lo cual es bastante curioso”, debido a su participación en esa discusión.

Consultada sobre las razones que podrían haber motivado su integración al equipo de Kast, planteó: “Tal vez quería un poquito más de protagonismo y yo creo que, en un equipo que está vacío, él tendrá mucho protagonismo”.

¿Quién es Bernardo Fontaine?

Es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas como Falabella, LAN, La Polar y Citibank.

Es fundador de ReformalaReforma.cl, una plataforma que busca incorporar a las personas al debate público.

Fue convencional en el Distrito 11 durante el primer proceso constitucional, independiente con un cupo de RN.