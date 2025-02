Ossandón emplaza a Matthei a evaluar el peso de los partidos de derecha: “No es igual estar con Evópoli que con RN”

El senador de Renovación Nacional hizo un llamado a la candidata presidencial a valorar la relevancia de cada partido dentro de la derecha, con especial énfasis en el rol que debe jugar el suyo en la campaña.

Este miércoles, el senador Manuel José Ossandón (RN) volvió a dejar de manifiesto en CNN Chile Radio su respaldo a la eventual candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Sin embargo, advirtió que la conformación de los equipos de campaña debe considerar el peso específico de cada partido político en la coalición.

“No es lo mismo estar con Evópoli que con Renovación Nacional o con la UDI“, afirmó Ossandón. “Claro que todos los partidos deben tener un rol importante, pero hay que evaluar el peso político y la cantidad de militantes que puede aportar cada uno”, agregó.

El senador también recalcó la importancia de priorizar el proyecto político por sobre los intereses personales o las diferencias entre los sectores. “Hoy día, Chile necesita acuerdos, conversaciones y soluciones reales, no trincheras ni verdades absolutas. Lo peor que podemos hacer es caer en divisiones internas que nos debiliten”, comentó.

“Matthei debe ser libre, pero no puede prescindir del respaldo de los partidos”

Ossandón destacó que, si bien Matthei debe mantener independencia y autonomía en la conducción de su campaña, no puede desestimar el apoyo de las principales fuerzas políticas de la derecha. “A mí no me gusta una candidata esclava de los partidos, pero tampoco una que prescinda de ellos. Sin un respaldo sólido, no tiene futuro”, sostuvo.

En cuanto a la organización interna, el senador se mostró conforme con el trabajo inicial de los equipos y el rol que ha asumido RN hasta el momento.

“Esto recién está comenzando. Todavía queda mucho por definir y estructurar, sobre todo porque ni siquiera sabemos quién será el candidato al frente. Una campaña se personaliza según a quién tengas enfrente, como en un partido de tenis: analizas sus virtudes y defectos, y ajustas la estrategia“, explicó.

Finalmente, Ossandón insistió en la necesidad de construir una campaña sólida, basada en la experiencia y en equipos que puedan ofrecer soluciones concretas para los problemas que enfrenta el país. “El momento requiere seriedad y liderazgo, no discursos fáciles ni promesas populistas“, concluyó.