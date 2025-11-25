Ortiz califica de “inoportuna” y un “gesto grave” reunión entre Frei y Kast y descarta trato especial a expresidente: “Todos somos iguales”

En conversación con CNN Chile, el parlamentario aseguró que el encuentro contradice la identidad histórica de la Democracia Cristiana y vulnera la memoria de la lucha democrática encabezada por Eduardo Frei Montalva.

El diputado electo de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, abordó este miércoles la polémica generada por la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario calificó el encuentro como un gesto político “intencional” y “profundamente inoportuno” en la antesala de la segunda vuelta presidencial.

“A semanas de la segunda vuelta, ningún hecho o gesto político es casual, hay una intención”, afirmó Ortiz, señalando que lo ocurrido no puede interpretarse como un encuentro informal.

“Lo que sucedió es inoportuno, lo que ocurrió fue un gesto político de apoyo a Kast”, agregó.

El parlamentario electo añadió que la señal enviada por Frei es especialmente grave por su carga histórica dentro de la Democracia Cristiana: “No fue adecuado, es un gesto grave en contra de la memoria histórica de nuestro partido, de la lucha que dio su padre, Eduardo Frei Montalva, contra la dictadura”.

Ortiz remarcó que la DC “siempre ha sido un partido o alianza de centroizquierda, no somos un partido de derecha”, asegurando que la única figura beneficiada por el encuentro fue Kast.

En tanto, en relación con una posible sanción del Tribunal Supremo en contra de Frei por desapegarse de los lineamientos del partido, descartó un eventual trato especial, y sostuvo que “todos los militantes tenemos los mismos derechos y deberes, somos todos iguales” ante el tribunal.

Además, manifiesto que esperaba que la instancia “actúe en consecuencia” a los actos del exmandatario.

En esa línea, reveló que el comando de la candidata oficialista Jeannette Jara también ha intentado reunirse con el exmandatario, sin éxito: “No ha accedido”.

El diputado electo subrayó además que el republicano representa “lo más extremo de la derecha”, por lo que —a su juicio— la reunión tiene un impacto político mayor: “No es a cualquier persona a la que el expresidente está recibiendo”.

Consultado respecto a su relación con Jara, Ortiz reconoció diferencias y afirmó que su militancia comunista representa un desafío electoral: “Hay cosas que comparto con Jara y otras que no (…) Creo que es una mochila para ella ser comunista, no le juega a favor su militancia”.