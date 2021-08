Controversia ha generado la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, por 11 votos a favor y uno en contra, de aprobar el proyecto minero Dominga.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Liesbeth Van Der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile entregó detalles sobre el recurso de protección que se presentará contra la determinación tomada por las autoridades regionales. “Obviamente estamos esperando la decisión final de la Corte Suprema. Pero, no sabemos cuál es la estrategia que se quiere tomar y creemos que hay que frenarlo para que no siga avanzando en paralelo”, dijo.

“Cuando una empresa tiene una resolución de calificación ambiental aprobada, en teoría podría empezar a construir, a pesar de tener procesos judiciales en camino. Nosotros vamos a reclamar esta decisión, también iremos al Comité de Ministros”, agregó.

“Hay varias acciones que se pueden tomar y dentro de estas, nos unimos con senadores y senadoras para presentar este recurso de protección“, explicó la activista.

“No sabemos -en cuanto la teoría- de como va a seguir pasándose por arriba esto. Por eso, creemos que es esencial que la institucionalidad ambiental debe seguir su curso. Hay ciertas cosas que no nos parecen, como esta votación y eso lo vamos a frenar”, declaró.

Respecto a la sentencia del Tribunal Ambiental, aseguró que “a pesar de haber retrotraído el proceso, no era buena. Aquí les decían ‘se puede votar de nuevo’ pero hay una serie de condiciones que todavía no se cumplen”.

“Si supiera porqué lo están haciendo dormiría un poco más tranquila, pero no entiendo cuál es el fin de haber votado el proyecto, porque en este momento no se podría construir, el proyecto está judicializado. Entonces, cuál es el punto de no esperar a la Corte Suprema“, sentenció.

Finalmente, enfatizó que “todas las instancias ambientales han dicho que esto no debió haberse realizado“.