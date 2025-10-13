“Observamos en Trump un optimismo desmedido. Él pretende ser el centro de todo”: El analisis del acuerdo de paz en Gaza

El director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Isaac Caro, también explicó es necesario ser cautelosos con el alcance real del acuerdo.

Tras la confirmación por parte del Ejército de Israel de que los últimos 13 rehenes vivos en manos de Hamás ya se encuentran en territorio israelí, se inicia una nueva etapa en el marco del acuerdo de alto al fuego: la recuperación y entrega de los cuerpos de los 28 fallecidos que permanecen en Gaza.

Los rehenes liberados fueron trasladados en primera instancia a la base militar de Reim, donde se les realizó una revisión médica inicial.

Posteriormente, serán derivados a centros hospitalarios ubicados en las afueras de Tel Aviv. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, tres de los liberados —Eitan Mor y los hermanos Ziv y Gali Berman— ya están recibiendo atención en el hospital Sheba.

Pese al alivio que genera la liberación de rehenes, el panorama político sigue siendo incierto.

Así lo explicó Isaac Caro, director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado.

A juicio del académico, es necesario ser cautelosos con el alcance real del acuerdo.

“En el caso de Trump hay un optimismo bastante exagerado. Hay muchas cosas en el plan de paz que no están definidas. Yo diría que estamos con un optimismo moderado”, sostuvo Caro en conversación con Hoy Es Noticia.

El experto además agregó que el Presidente estadounidense ha buscado posicionarse como protagonista de este proceso.

“Observamos en Trump un optimismo desmedido. Él pretende ser el centro de todo”, afirmó.

Caro también advirtió que la decisión de avanzar hacia un cese del fuego no ocurre en el vacío, sino en un entorno de creciente presión internacional.

“Esto se da en un contexto de un creciente aislamiento internacional de Israel”, apuntó.

Además, al interior del mismo gobierno israelí existen tensiones respecto al acuerdo.

“Cuando el gabinete votó el acuerdo, hubo tres ministros que se opusieron. Por lo tanto, al interior del gobierno israelí hay sectores que se oponen a este acuerdo”, puntualizó el experto.