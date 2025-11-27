“No lo veo preparado para nada. Con suerte sabe dónde está parado”: La crítica de Yeomans a Kast de cara a la segunda vuelta

En conversación con CNN Chile, la integrante del comando de la aspirante oficialista también cuestionó las capacidades del candidato opositor, apuntando a lo que considera falta de claridad y solvencia en su programa de gobierno.

La vocera del comando de Jeannette Jara y diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó duramente el encuentro entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato José Antonio Kast, calificando el gesto como “contradictorio” con la histórica postura de la Democracia Cristiana en materia de democracia y derechos humanos.

En conversación con Hoy Es Noticia, Yeomans sostuvo que el acercamiento entre Frei y el líder del Partido Republicano descoloca al sector.

“Es contradictorio con la militancia de la DC mostrar algún tipo de respaldo a una candidatura que ha estado del otro lado de la vereda en la defensa de la democracia y de los DD.HH.”, afirmó.

La parlamentaria también respondió a las declaraciones de la vocera republicana Ruth Hurtado, quien aseguró que alcaldes democratacristianos estarían dispuestos a apoyar a Kast. Yeomans descartó rotundamente esa posibilidad.

“En ningún caso podría decir algo como eso. Cuando uno lanza ese tipo de comentarios, busca generar una instalación artificial”, señaló.

Yeomans también cuestionó las capacidades del candidato opositor, apuntando a lo que considera falta de claridad y solvencia en su programa de gobierno.

“Nuestra candidata está preparada. A Kast no lo veo preparado para nada. Levanta propuestas que no están respaldadas”, dijo, agregando que “Kast con suerte sabe dónde está parado”.

La vocera del comando de Jara también criticó que el abanderado republicano no entregue detalles sobre su plan económico. En particular, mencionó el anuncio de un recorte del gasto público.

“Kast todavía no quiere hablar sobre cómo hacerse cargo de este recorte de US$6.000 millones que pretende hacer”, sostuvo.