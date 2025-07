“No puede ser que aún no se sepan las reglas”: Sepúlveda critica indefinición sobre voto migrante y multas en presidenciales

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, planteó su preocupación por la falta de claridad respecto a “quiénes estarán habilitados para votar y si el voto, que es obligatorio, tendrá o no una multa en caso de no concurrir a sufragar”.

Una pregunta: ¿ustedes estarían dispuestos a participar en una competencia en que no se sabe cuáles son las reglas del juego si bien el partido ya comenzó? Eso es lo que está pasando, de manera bastante insólita, en Chile.

La contienda electoral presidencial ya partió: Ya se realizó la primaria de la izquierda y el oficialismo tiene a su candidata única que ya está desplegando su mensaje. En la derecha las cosas también parecen bien definidas y vemos a todas las candidaturas en acción.

Pero pese a eso, todavía no sabemos quiénes estarán habilitados para votar y si el voto, que es obligatorio, tendrá o no una multa si no se concurre a sufragar.

El senado ya aprobó que se sancione con hasta $340 mil pesos a las personas que no voten en las elecciones. Pero el proyecto no le gusta al gobierno, y por eso no le ha puesto urgencia a su tramitación en la Cámara.

Por el contrario, el gobierno está proponiendo que se negocie al mismo tiempo la multa y la posibilidad de que todos los extranjeros con más de cinco años de residencia en Chile puedan votar.

Los cálculos electorales indican que tanto el voto obligatorio como el voto de los extranjeros beneficiarían a la oposición. Entonces, lo que se discute en los pasillos de la política es que lo más justo es que se debatan las dos normas al mismo tiempo para, me pregunto, ¿hacer una transacción? Del tipo: “Ustedes me aceptan que no voten los extranjeros y nosotros les aceptamos que haya multa por no votar”.

Esto no es serio. La competencia ya comenzó, la pelota está en juego y no puede ser que aún no se sepan las reglas del partido.

El diputado Rubén Oyarzo, que preside la Comisión de Gobierno interior de la Cámara, que es donde está atascado el proyecto que establece la multa por no votar, debe ponerlo en tabla y se debe votar ojalá esta semana. Y que gane el sector que tenga más votos.

De eso se trata, precisamente, la democracia.

Veamos quiénes son los que de verdad creen en ella.