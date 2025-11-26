“No me quedaría con esa frase”: Codina sobre los dichos de Kaiser respecto a “otro golpe de Estado” en un eventual gobierno de Kast

El exmilitante de RN e integrante del comando de José Antonio Kast, Germán Codina, se refirió en CNN Chile a los dichos de la senadora electa Vanessa Kaiser sobre la posibilidad de que exista "otro golpe de Estado" en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

El exmilitante de Renovación Nacional e integrante del comando de José Antonio Kast, Germán Codina, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la controversia generada por la reunión entre el fundador del Partido Republicano y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Consultado sobre qué le parecía la posibilidad de que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) resolviera expulsar al exmandatario, respondió que, desde su opinión, es una “exageración”.

“Creo que es evidente que la historia tanto del Partido Comunista como de la Democracia Cristiana, incluso no solamente en Chile sino a nivel internacional, tiene grandes diferencias, y en realidad, en este caso, obviamente yo aplaudo el gesto del exmandatario Frei. Creo que es un gesto muy valioso, sobre todo en momentos en los que se trata de demonizar a un candidato nuestro”, enfatizó.

#HoyEsNoticiaCNN | Germán Codina, miembro del comando de Kast, asegura que reunión con expresidente Frei fue solicitada por el equipo de Kast@jmmardones

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/L0p95oGXaL — CNN Chile (@CNNChile) November 26, 2025

“Yo no me quedaría con esa frase”

Por otro lado, respecto a las declaraciones de la senadora electa por la Región de la Araucanía y militante del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, quien en una entrevista en La Segunda planteó: “Nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno… No sé cómo vamos a salir de ahí si no tenemos una reforma judicial muy avanzada y sin confianza entre el poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden”,

Codina señaló que considera que, desde el estallido social, los diversos espacios políticos, a pesar de sus diferencias, han “vivido un proceso de maduración”, como, por ejemplo, el propio Presidente Gabriel Boric, quien enfrentó dos procesos constitucionales.

En el caso del fundador del Partido Republicano, también hay un crecimiento a lo largo de las coyunturas enfrentadas, donde existen “aprendizajes”. Sin embargo, advirtió que “siempre van a existir pequeños grupos que eventualmente podrían justificar vías más allá de las institucionales”.

En ese sentido, sostuvo que estos sectores han sido cada vez más aislados por la ciudadanía.

Al preguntarle si considera riesgoso que alguien de su propio sector emita este tipo de declaraciones, precisó:”A mí lo que me causa una frase de esa naturaleza es que tenemos que también confiar en las personas. Yo soy un convencido de que los chilenos valoran un sistema democrático, un sistema institucional donde se respeta el Estado de Derecho, pero sobre todo la integridad de las personas”.

“Entonces, yo no me quedaría con esa frase. Lo que creo que es más importante es que la gente ya le dijo a los políticos: señores, pónganse a trabajar unidos, porque nosotros, más allá de las diferencias que ustedes puedan tener, necesitamos que la institucionalidad haga lo que debe hacer: darnos seguridad, darnos también las instancias de progreso y, obviamente, las ayudas sociales que sean necesarias”, cerró.