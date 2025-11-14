No basta el trámite en Comisaría Virtual: Carabineros explica cómo excusarse si se está a más de 200 km del local de votación

En entrevista con CNN Chile Radio, el comandante Jorge Cárcamo entregó detalles del proceso.

Existen diferentes consideraciones para las y los ciudadanos habilitados para votar que no puedan cumplir con su deber el día de las elecciones.

Entre las excepciones está encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, según detalló a CNN Chile Radio el comandante Jorge Cárcamo, de Comisaría Virtual.

“Esto quiere decir, por ejemplo, que si un ciudadano vota en la Región Metropolitana y el 16 se encuentra a más de 200 kilómetros de aquí, debe dejar su excusa en carabineros“, detalló.

Para agilizar el proceso, Carabineros estableció un trámite que se puede hacer por internet, aunque las personas de igual forma deben concurrir presencialmente a una oficina policial.

“El año pasado en noviembre hubo más de 522 mil personas que iniciaron su trámite, pero la finalizaron 407.100. Por eso es importante transmitir que se debe acudir a una unidad policial y presentar su código alfanumérico: ahí la persona quedará validada y le llegará la constancia directamente al correo”, agregó Cárcamo.

¿Cómo hacer el trámite?

Constancia votación ”. En Comisaría Virtual está el apartado “”.

Al apretar “Constancia votación”, se deriva a una página en la que se debe ingresar el RUN y la ClaveÚnica .

Una vez rellenado un formulario, se deberá llevar el código alfanumérico que se genera , el que será requerido para validar la constancia en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

El ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, presentando dicho código junto a su cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta un máximo de 12 meses antes de las elecciones, para que un funcionario verifique la información y finalice el proceso de validación, otorgando plena validez legal a la constancia.

Excusas que no requieren ir a Carabineros

Existen otras consideraciones para excusarse que no requieren de la constancia en Carabineros. Estas personas deberán esperar a ser citadas por el Juzgado de Policía Local tras la elección, instancia donde deberán presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones: