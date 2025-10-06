#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Grau advierte que sala cuna universal no vería la luz antes de las elecciones: “No nos van a dar ese logro político”

Por CNN Chile

06.10.2025 / 23:25

El ministro de Hacienda afirmó que a su juicio era difícil que el proyecto Sala Cuna para Chile avanzara a ley en medio del contexto electoral, pero que tras esto es totalmente viable.

Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el desempleo en el país se mantiene alto, pero con leves bajas a lo largo del tiempo. La última cifra lo ubicó en 8,6%, reflejando una caída de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses.

Sin embargo el empleo femenino sigue siendo de mayor preocupación, pues al aislar este grupo se ve que el desempleo se mantiene en 9,3%.

Al respecto, en conversación con Tolerancia Cero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó que existen proyectos en curso para hacer frente a esta problemática, sobre todo luego que el propio Presidente Gabriel Boric le encomendara un mayor énfasis en materia de empleo. Entre estos, el proyecto Sala Cuna para Chile.

“Para ser honesto, creo que sala cuna va a salir, pero no se va a lograr mientras no sea la elección porque no nos van a dar ese logro político, creo yo”, contestó el secretario de Estado, a la luz de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de este año.

