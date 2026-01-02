Nicolás Freire y elaboración del primer gabinete de Kast: “La mejor manera de controlar a Chile Vamos es tenerlo adentro”

El académico de la Escuela de Gobierno de la PUCV aseguró además que la atención debiera estar puesta en cómo se mueva el Partido Nacional Libertario de Kaiser, pues pueden ser "el botón o el talón de Aquiles" de Kast.

Estos primeros días del año son clave en el equipo de José Antonio Kast, presidente electo que tiene que definir quiénes lo acompañarán en el inicio de su mandato que comienza el 11 de marzo.

Al respecto habló el académico de la Escuela de Gobierno de la PUCV, Nicolás Freire, quien prevé que el inicio del gobierno de Kast podría ceñirse a la dinámica habitual de gobiernos de la derecha más conservadora o “radical”, donde “sobresaturan” la agenda, “sobre todo con medidas que son más efectistas que efectivas”.

“Vamos a ver probablemente al presidente electo José Antonio Kast con un encuadre con mucha policía detrás, en la frontera norte. Lo vamos a ver conversando con el club, ya lo hemos visto con Milei en Argentina, lo va a hacer en Perú, lo hizo con Novoa en Ecuador (…) Es el libreto con el cual llegan al gobierno las derechas radicales”, comentó Freire.

Sin embargo, a sus propuestas y promesas de campaña le siguen los matices, el aterrizar aquellas ideas en cuanto se puede realizar y en los tiempos en que se pueden hacer. “Como se le decía al Presidente Boric que daba volteretas, ahora los vamos a ver o van a haber sectores que van a decir lo mismo del Presidente José Antonio Kast”, añadió.

Un ejemplo podría ser la forma en que se abordará la crisis migratoria, donde se hablaba de una “invitación” a que quienes ingresaron irregularmente se fueran del país, con una advertencia común por parte del entonces candidato a señalar que “les quedan X días para dejar el país”.

Ahora bien, para Freire la preocupación no debiera estar puesta en cómo el presidente electo matiza sus medidas, que de alguna manera es la institucionalidad y la realidad anteponiéndose a las expectativas, sino en cómo actúen los grupos más drásticos que lo acompañan. Ahí entra el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser.

“El Partido Nacional Libertario puede ser el botón o el talón de Aquiles. Puede ser quien lo empuje más allá o quien definitivamente por aquella moderación termine tempranamente criticando desde adentro”, comentó Freire.