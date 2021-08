El PPD realizó elecciones internas, proceso en que Natalia Piergentili resultó electa como nueva presidenta de partido. Las elecciones no estuvieron exentas de cuestionamientos, ya que Piergentili no tuvo contendores.

Al respecto, la ex jefa de campaña de Heraldo Muñoz, sostuvo que “la participación nos dejó contentos y pensamos que algo quiso decir la militancia con su gran participación”. También afirmó que “en momentos de crisis no hay mucha gente disponible para tomar desafíos”.

En conversación con CNN Chile, la nueva timonel habló de su nueva gestión y los principales temas que hoy le atañen de cara a las elecciones, presidenciales y de parlamentarios, de noviembre.

Consultada por las primarias de Unidad Constituyente y las divisiones en el PPD entre el comprometido apoyo a Paula Narváez (PS y algunas nuevas cercanías con la candidatura de Yasna Provoste (DC), Piergentili confirmó que “puede ser más vistoso que ciertos parlamentarios apoyen la candidatura de Provoste (…) puede ser más visible porque son autoridades políticas, pero para nosotros son unos militantes más”.

Sin embargo, indicó que “la gran mayoría del PPD en su consejo, que es su único órgano autónomo para definir estas materias, apoya la candidatura de Narváez, como también el resto de los militantes“.

A pesar de no haber libertad de acción desde el partido, Piergentili, quien en 2017 fue subsecretaria de Economía, descartó que hubieran sanciones para los militantes o parlamentarios que apoyen la candidatura DC.

“Tenemos una historia de trabajo colaborativo que va más allá de los intereses o identidades de cada partido, las mayorías amplias son las que le dan gobernabilidad al país (…) por eso espero que la DC se comprometa con un programa progresista y de avanzada que permita darle gobernabilidad al país“, indicó la timonel del PPD.

“Creo que, el gran aprendizaje de los últimos tiempos, tiene que ver con la capacidad de dejar de lado las identidades y poner las institucionalidades partidarias al servicio de un proyecto común que tenga ciertos mínimos en los cuales nos podamos poner de acuerdo”, afirmó Piergentili sobre la relación del PPD entre centro izquierda, en la que no descartó del todo relación con Apruebo dignidad.

Con respecto al próximo desafío de la nueva presidenta, que en menos de un mes deberá inscribir una plantilla de candidatos parlamentarios, Piergentili fue consultada por los estándares éticos que tendrá el partido a la hora de escoger sus cartas: “consultamos a transparencia para plantear una ‘ficha limpia’, en nuestro caso, no llevaremos a candidatos que hayan sido condenados, con denuncias por violencia intrafamiliar o deudas por pensión alimenticia”.

Esta aseveraciones se tensionan con el caso de Rodrigo Peñailillo, quien, a pesar de estar involucrado en casos de financiamiento ilegal, no tuvo condena, principalmente porque los procesos judiciales no avanzaron. Actualmente el ex militante PPD confirmó su candidatura a Senador como independiente dentro del pacto de Unidad Constituyente.

En ese sentido, Piergentili sentenció que “él es independiente, quiere ir por el Partido Por la Democracia, según nuestra ‘ficha limpia’ no tiene condena, pero tiene que pasar las instancias territoriales para ser candidato, si lo logra, será candidato” y agregó que “nosotros como partido hemos estado comprometidos con la transparencia y con acelerar la legislación sobre estos temas, que tienen que ver con la asimetría y los vacíos legales”.

