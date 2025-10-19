Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia: “La ley de transparencia se ha ido quedando atrás”

Eficiencia en el aparato estatal y control del mismo fueron algunos de los temas que abordó la presidenta del CPLT en Influyentes, sobre todo con el contexto de un debate presidencial que como nunca ha puesto sobre la mesa propuestas sobre recortes fiscales.

La última edición de ENADE tuvo como gran protagonista a quien encabeza la Contraloría General de la República, la contralora Dorothy Pérez. La abogada y académica ha encarnado precisamente la misión del ente que lidera: eficiencia, resguardo de lo público y el combate a la corrupción.

Lo que cruza todos estos temas es también la transparencia y por ello conversamos en Influyentes con la presidenta del Consejo Para la Transparencia (CPLT), Natalia González, quien destacó que precisamente lo que ha hecho Pérez es impulsar a que los órganos fiscalizadores cumplan dicha labor.

“Hoy sabemos el caso de licencias médicas, pero la contralora mostró una serie de otras fiscalizaciones que está haciendo, por ejemplo, con cumplimiento de licencias de conducir, a ver si se las están dando o no a las personas que deben pensión de alimentos y que por ley no debieran otorgárselas”, comentó González.

En ese sentido salta a la vista el hecho de que Contraloría sigue siendo lo que ha sido en los últimos años y al mismo tiempo hoy parece tener mayor impacto en el trabajo que realiza. Esto, a juicio de Natalia, responde al liderazgo de Dorothy Pérez: “yo recuerdo cuando fue al Congreso, cuando el Presidente propuso su nombre, y fue al Senado a decir qué es lo que ella iba a hacer, recuerdo con mucha claridad que ella dijo ‘yo voy a tener un foco muy importante en el control, en la fiscalización'”.

Sin embargo, agregó la presidenta del CPLT, esta labor de fiscalización debe ir de la mano con reformas legislativas acogiendo los reparos que las distintas agencias fiscalizadoras van detectando.

Eficiencia estatal y propuestas de recortes

Uno de los temas que ha cruzado el debate presidencial tiene que ver con el aparato estatal, con distintas propuestas que apuntan a reducirlo en diferentes montos.

En ese contexto surgió la criticada columna “Parásitos” de Cristián Valenzuela, principal asesor de José Antonio Kast. Sobre esta, González plantea que las generalizaciones siempre son peligrosas, pero que de todas formas no se puede obviar la necesidad de revisión del Estado.

“Me gustaría sacar la discusión de los funcionarios públicos, sino mirar el bosque y decir por qué no miramos realmente y con seriedad el funcionamiento; los programas mal evaluados. Por qué no mirar los funcionarios públicos y ver cuál es el nivel de ausentismo en el Estado. ¿Es por licencias médicas? ¿Son bien habidas? (…) Me parece que esos calificativos, que son muy duros, muy fuertes, terminan resonando en la población cuando tú efectivamente te encuentras con programas públicos mal evaluados, con recursos mal destinados, con instituciones que no transparentan cuantiosos recursos públicos”, comentó.