Narváez sobre campaña de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: “Será una candidatura ajustada a la realidad presupuestaria”

Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU, explicó en CNN Chile el trabajo que sigue tras la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y abordó cómo se financiará la candidatura.

Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU, entregó detalles en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre los pasos que siguen tras la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En primer lugar, aclaró que lo ocurrido durante la intervención del mandatario en la Asamblea General de la ONU marca el inicio de un proceso formal. Este se activa cuando los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad envían una carta a los Estados miembros, solicitando que presenten sus respectivas candidaturas.

“Todavía estamos en una fase preliminar, desde el anuncio hasta la formalización a través de una carta, que por ahora es informal. Surge como una conversación animada, muy respetuosa y prudente entre todos los embajadores, porque este es un trabajo diplomático que se realiza de manera cautelosa y discreta, con etapas y procesos definidos”, explicó la exministra.

Sobre la construcción de la propuesta, Narváez destacó que la Cancillería chilena cuenta con las capacidades operativas y logísticas necesarias para contribuir en el desarrollo del proceso, sumando la visión de la ex alta comisionada de Derechos Humanos.

“Esta confluencia permite generar la propuesta de trabajo que se presentará cuando sea solicitada formalmente por la presidenta actual de la Asamblea General, Annalena Baerbock”, señaló.

Financiamiento de la candidatura

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre cómo se financiará la candidatura de Bachelet en un contexto marcado por la discusión del Presupuesto 2026 y en plena campaña presidencial, aclaró que “existe una glosa presupuestaria dentro de la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a candidaturas ”.

“No estamos considerando recursos extraordinarios; el canciller Alberto van Klaveren ha sido muy claro en esto. Esta será una candidatura ajustada a la realidad presupuestaria de nuestro país y a la responsabilidad fiscal que corresponde”, enfatizó.

Nárvaez agregó que la campaña se realizará de manera “austera”, pero con la “fuerza y potencia necesaria para llevarla adelante”, y que ya existen viajes y reuniones de coordinación programados para los próximos meses.

Comunicación con el Consejo de Seguridad

Respecto a las conversaciones previstas con el Consejo de Seguridad, explicó que se trata de un proceso de “consultas informales”, en el que también se mantiene comunicación con los representantes de la Asamblea General de la ONU, abordando temas prioritarios y proyecciones de Naciones Unidas para los próximos años.

Sobre los cinco miembros permanentes del Consejo, señaló: “No es necesario especular sobre el veto. Primero debemos enfocarnos en nuestras fortalezas y considerar que ellos tendrán una serie consultas informales a lo largo de 2026, llamadas straw polls, en las que no se distingue entre miembros permanentes y no permanentes. Por lo tanto, no se sabe si habrá veto hasta que se obtenga la mayoría necesaria, que son nueve votos de los quince, momento en que el Consejo de Seguridad podrá recomendar un nombre a la Asamblea General”.