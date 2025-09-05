“Nadie ha sido capaz de vincular al Partido Republicano”: Meza niega que Kast haya asociado a Jara con reportaje de bots

En conversación con CNN Chile, el parlamentario calificó la investigación como “bastante mala” y criticó el sesgo del reportaje, señalando la falta de rigor en las fuentes.

En medio de la polémica generada por un reciente reportaje que vincula el uso de bots en el ámbito político, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano), salió a defender a su colectividad y cuestionó duramente la calidad del trabajo periodístico.

Un reportaje de Chilevisión dio a conocer una de las identidades de una de las cuentas que opera a través de X y que se trataría de un sujeto condenado por agredir a su propia madre. Su nombre en la red es Neuroc, pero su verdadera identidad es Ricardo Inaiman Barrios.

Además, se reveló que la cuenta @Patitoo_Verde pertenecería a Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13. Esta fue indicada como el “jefe” por parte de las otras cuentas “trolls” apuntadas por el reportaje. En ese contexto, Meza sostuvo, en conversación con CNN Prime, que “nadie ha sido capaz de vincular a nadie del Partido Republicano”, calificando el reportaje como “bastante malo”. El parlamentario agregó que “el periodismo tiene que ser con altura de mira”, haciendo un llamado a un enfoque más riguroso y equilibrado en la cobertura mediática.

Además, Meza comentó que ha “conversado con varias periodistas” que también han cuestionado el reportaje por considerarlo “muy sesgado” y basado en “fuentes incomprobables”.

Además, aseguró que José Antonio Kast “nunca dice que la nota la hizo el periodista hermano de Jeannette Jara (…) Es evidente que surge la duda, porque es de sentido común”.

Esto, pese a que, durante una entrevista Kast sugiere de manera implícita un presunto vínculo entre el periodista, el reportaje y la candidata presidencial.

El voto obligatorio sin multas

Finalmente, en el marco de una acalorada discusión en la Cámara de Diputados respecto a una multa vinculada al voto obligatorio, Meza expresó su descontento con la actuación de su sector: “Lo encuentro un papelón de parte nuestra. Los votos de oposición debieron estar”.