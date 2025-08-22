Mulet apunta a presiones de militantes FRVS para renunciar a cargos en la administración de Gobierno si no declinan candidaturas

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) dijo en CNN Chile Radio que tienen antecedentes de al menos dos militantes del partido que habrían recibido presiones. Sobre una funcionaria, le habrían dicho que "si no renuncia y no llega con un papel hoy día sobre que desiste su candidatura, la van a echar. O sea, actitudes propias de la dictadura".

Jaime Mulet, diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) afirmó en CNN Chile Radio que la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura se debió a la decisión del partido de llevar una lista paralela del oficialismo.

Además, dijo que dos funcionarios de la actual administración, militantes del FRVS, que han recibido presiones para renunciar a sus cargos si es que no declinan sus candidaturas parlamentarias.

El parlamentario remarcó que no se ha roto la unidad tras el quiebre en el oficialismo por llevar listas separadas y afirmó que “el presidente de la República es líder de la coalición, yo reconozco eso, pero no nos puede dar instrucciones si somos partidos políticos. Y es un acto propio de los partidos determinar cómo te conformas, qué candidatos llevas”.

“Si nosotros dejamos que el presidente nos dé las órdenes a los partidos, bueno, vámonos a un régimen de partidos únicos. Esto no es China, esto no es Cuba, esto es Chile. Los partidos políticos tienen autonomía”, subrayó.

#CNNChileRadio | Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) confirma que salida de Esteban Valenzuela del gobierno se debe a separación de lista parlamentaria oficialista: “No hemos roto la unidad”. 📡Sigue la señal en vivo https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/WySkAl9tF6 — CNN Chile (@CNNChile) August 22, 2025

Mulet también dijo que “faltó inteligencia” en medio de las negociaciones en el oficialismo para llevar una lista única “porque esta crisis se debería haber evitado”. “Faltó inteligencia en tratar de imponer algo que era imposible, meter nueve partidos”.

“Aquí lo inteligente era competir en dos listas equilibradas y competirle el espacio a la derecha por el centro”, acotó.

Presiones a candidatos FRVS

Por otro lado, el timonel del FRVS habló sobre militantes de la Federación Regionalista Verde que habrían recibido presiones para renunciar a sus cargos en el Gobierno si es que no desisten de sus candidaturas parlamentarias.

“Me llamó un señor que es un funcionario a honorarios de un Ministerio en la región de Biobío, que si no declina su candidatura lo van a echar” y también “una funcionaria de la Región Metropolitana, que también es candidata, una trabajadora profesional, contrata de un servicio público, que si no renuncia y no llega con un papel hoy día sobre que desiste su candidatura, la van a echar. O sea, actitudes propias de la dictadura“.

En ese sentido, dijo que envió los antecedentes a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, “para ver qué hace, porque le están conculcando los derechos políticos a las personas”.

Si bien no entregó nombres de quienes serían responsables, habló de “funcionarios intermedios, jefaturas intermedias”.

Mulet fue consultado sobre si el subsecretario de Ciencias, Cristian Cuevas, quien también es militante del FRVS, podría ser removido de su cargo, dijo que “no tenemos información”. “Espero que no pase”, agregó.

Además, manifestó que la salida de Esteban Valenzuela “fue un golpe fuerte” para el partido y para el sector.

De todos modos, dijo que el partido no actúa por venganza y que al presidente Boric “le desagradó que no le hiciéramos caso en una decisión de partido. Si quiere que le hagamos caso, está equivocado”.