Mulet e inclusión de Calisto en lista del FRVS: “Se comprometió a no apoyar las candidaturas de la derecha”

El diputado y presidente del FRVS afirmó en CNN Chile Radio que creen en la presunción de inocencia y que "la gente de nuestro partido en la Región de Aysén propuso que llevásemos a Calisto, con quien tiene una muy buena relación".

Sorpresa provocó la inclusión de Miguel Ángel Calisto (Independiente-Demócratas) en la lista parlamentaria del FRVS.

Y es que durante las últimas semanas el diputado sería candidato al Senado en Aysén; sin embargo, Chile Vamos -que formó lista junto a Demócratas- expresó su molestia porque Calisto está siendo investigado por una presunta irregularidad en la adquisición de un terreno.

Bajo ese contexto, Jaime Mulet, presidente del FRVS, dijo en CNN Chile Radio: “Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero más allá de eso revisamos incluso el fallo de la Corte de Apelaciones de Aysén, que dio lugar al desafuero, aunque eso está apelado hoy día en la Corte Suprema. Y la verdad es que el fallo señala con mucha claridad que no está acreditado ningún delito ni la participación”.

“Si nosotros no respetamos ese principio, al final los candidatos los va a colocar el Ministerio Público”, añadió.

Sobre por qué Calisto competirá en la lista oficialista y no lo hará como independiente, el timonel de la Federación apuntó a que el tema fue conversado con él y que “la gente de nuestro partido en la región propuso que llevásemos a Calisto, con quien tiene una muy buena relación y Calisto se comprometió a no apoyar las candidaturas de la derecha si es que iba con nosotros”.

Al menos en la primera vuelta presidencial, mantendrá una “mirada independiente”, aunque espera que apoye a Jeannette Jara si pasa a segunda vuelta.

Consultado sobre si en estos casos no importa el domicilio político, respondió que “no da lo mismo, pero creo que tenemos elementos comunes, que defendemos un gran defensor de la región de Aysén. Es un gran regionalista Calisto, y podemos tener diferencias en otros aspectos, pero las regiones se tienen que defender más allá del eje izquierda-derecha, y soy bien franco en plantearlo”.