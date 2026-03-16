Mónica Rincón y la participación de mujeres en carreras de ciencia: “Hay barreras culturales y en la enseñanza temprana que podemos y debemos derribar”
Por Mónica Rincón
16.03.2026 / 23:30
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La conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, deslizó una reflexión sobre los resultados de la matrícula de pregrado de mujeres, que solo alcanza el 20% en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.
¿Si les dijera que desde mañana no usaremos más cobre en Chile, ustedes qué dirían? ¿Que es una locura no? Que cómo vamos a perder una riqueza tan importante para el país.
Bueno eso lo estamos haciendo con una riqueza también muy relevante: las mujeres en la ciencia y la tecnología. Aunque son más de la mitad de la matrícula de pregrado sólo llegan al 20% en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemática. En tecnología la brecha es crítica hay 61,3% menos de mujeres.
Es difícil creer que haya menos talento femenino o que naturalmente nos guste menos esta área del conocimiento, tal como nos señaló en CNN Prime la ministra de Ciencia y Tecnología Ximena Lincolao. Más bien hay barreras culturales y en la enseñanza temprana que podemos y debemos derribar.
De adultas como académicas e investigadoras muchas se limitarán o abandonarán el camino porque la igualdad puertas adentro nunca llegó y la doble jornada era mucho.
Hoy en el Día Mundial de la Astronomía, bueno recordar que los ojos que escrutan nuestros maravillosos cielos son un 70% masculinos. Y en sectores como información y tecnología, solo el 16% es fuerza laboral femenina.
Como el talento y la inteligencia están repartidos pareja entre hombres y mujeres, es un hecho que con esta brecha estamos perdiendo científicas brillantes que nunca llegarán a serlo. O alcanzarán puestos con un tope que las llevará a ganar en promedio 23% menos que sus colegas científicos. Las consecuencias son muchas y todas negativas.
Que desde niñas no les regalemos sólo muñecas, también legos, zapatillas, telescopios. Que ellas y también ellos se sientan en libertad y motivadas para elegir su futuro , que nadie les diga tú no puedes. Que el mundo del mañana no se construya sin nosotras.