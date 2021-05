Vivir siempre a un paso de una guerra. Algo que no podemos imaginar y que es la realidad cotidiana en Israel y en los territorios palestinos ocupados.

En estos días es más evidente, tras una escalada de violencia que ya le ha costado vida a alrededor de 60 personas, ha dejado cientos de heridos y podría llevar a un conflicto a gran escala según palabras de los dirigentes de la ONU.

No es uno, son varios los factores de la tensión que se vive en estos días. La suspensión de las por año en pausa elecciones palestinas, las restricciones a los desplazamientos en Jerusalén durante el mes sagrado para los musulmanes, el mes de Ramadán, y también la amenaza de un fallo que determinaría la suerte de un grupo de familias palestinas en Jerusalén Este.

Porque no son sólo Gaza y Cisjordania, Jerusalén siempre ha estado también centro de este conflicto. Irrenunciable para judíos y palestinos.

Con un Benjamín Netanyahu acusado por los juicios de corrupción y sin lograr esta vez formar gobierno después de cuatro elecciones en dos años y medio, y con un Mahmud Abbas que no ha renovado en 15 años un mandato para dirigir la ANP, no parecen ser líderes.

Porque líder es el que juega limpio y no teme a la democracia. Es quien sabe que puede tener la fuerza, pero no por eso necesariamente la razón. Líder es quien renuncia a ese estatus quo que le asegura mantenerse en el poder, pero hace sufrir a su pueblo.

En este conflicto en Medio Oriente que todo siga igual, es sinónimo de que todo vaya peor. Porque no puede ser de otra forma cuando se nace y muere en ambos bandos viviendo con miedo, porque los palestinos sufren la impotencia de un país ocupado, porque esa no es vida para niños que no tienen infancia.