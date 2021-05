Malala Yousafzai, Nobel de la Paz en 2017, envió este miércoles un mensaje a través de su cuenta de Twitter llamando a “proteger los Derechos Humanos de los palestinos”.

“Un niño palestino debería estar en una sala de clases, no entre escombros“, comienza señalando el tuit de la joven de 23 años, en el que instó a los líderes mundiales a actuar de inmediato.

Hasta este miércoles, los bombardeos israelíes en Gaza, han matado al menos a 35 personas, incluidos 12 niños, y han herido al menos a 220 más, según reportaron las últimas informaciones.

Lee también: ¿Cómo funciona el “Domo de Hierro” de Israel que intercepta los cohetes?

Por su parte, el ejército israelí dijo que había matado a más de 15 militantes.

Militantes palestinos dispararon cohetes hacia Tel Aviv en las primeras horas del miércoles por la mañana. Se podían escuchar sirenas advirtiendo de un ataque inminente alrededor de las 03:00 AM local. No estaba claro de inmediato si hubo víctimas.

En tanto, el ejército israelí declaró que un total de cinco civiles israelíes han muerto, contando desde principios de esta semana.

“Tras décadas décadas de represión brutal contra los palestinos, no podemos obviar una asimetría de poder en la brutalidad“, sostuvo Malala, quien también manifestó que las acciones cruzadas que se han repetido durante los últimos días son un “crimen contra la humanidad”.

Lee también: Raúl Sohr: “Los palestinos no tienen condición de enfrentar a Israel, pero el objetivo político es más importante”

A Palestinian child should be sitting in a classroom, not in rubble.

World leaders must act immediately to protect the human rights of Palestinians. pic.twitter.com/6BLQq58D4H

— Malala (@Malala) May 12, 2021