Tendencias wwe

WWE “Wrestlepalooza”: ¿A qué hora y cuándo ver a la chilena Stephanie Vaquer por el título mundial femenino?

Por CNN Chile

18.09.2025 / 17:52

{alt}

El evento se realizará este sábado 20 de septiembre en Indianápolis y contará con la presencia de figuras históricas como John Cena y Brock Lesnar.

La WWE prepara un estreno histórico en ESPN Estados Unidos con la primera edición de “Wrestlepalooza”, un espectáculo que se celebrará este sábado 20 de septiembre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis y que promete combates estelares con la participación de grandes figuras de la lucha libre mundial.

Entre los protagonistas estará la chilena Stephanie Vaquer, conocida como “La Primera”, quien vivirá un momento clave en su carrera.

Vaquer enfrentará a la excampeona mundial Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, marcando su primera oportunidad de disputar un título en la compañía.

El evento también tendrá un atractivo especial con uno de los últimos combates de John Cena, ícono de la lucha libre y estrella de Hollywood, quien se medirá contra Brock Lesnar en una de las luchas más esperadas de la jornada.

La cartelera confirmada incluye cinco enfrentamientos de alto nivel:

  • John Cena vs. Brock Lesnar
  • Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, por el Campeonato de la WWE
  • CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch
  • Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer, por el Campeonato Mundial Femenino
  • Jey Uso y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker

“Wrestlepalooza” se transmitirá en vivo para Chile y gran parte del mundo a través de Netflix, a partir de las 20:00 horas.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo El sentido mensaje del Rey Carlos III al Presidente Boric y el pueblo chileno por las Fiestas Patrias
WWE “Wrestlepalooza”: ¿A qué hora y cuándo ver a la chilena Stephanie Vaquer por el título mundial femenino?
Estados Unidos vuelve a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide alto el fuego en Gaza
“Nuestros más cálidos deseos…”: El gobierno de Estados Unidos saluda a Chile por sus Fiestas Patrias
SHOA: Terremoto en Rusia no reúne condiciones para generar tsunami en costas de Chile
Ministro israelí asegura estar discutiendo con EE. UU. la división de Gaza: “Pagamos mucho dinero por la guerra, así que…”