WWE “Wrestlepalooza”: ¿A qué hora y cuándo ver a la chilena Stephanie Vaquer por el título mundial femenino?

El evento se realizará este sábado 20 de septiembre en Indianápolis y contará con la presencia de figuras históricas como John Cena y Brock Lesnar.

La WWE prepara un estreno histórico en ESPN Estados Unidos con la primera edición de “Wrestlepalooza”, un espectáculo que se celebrará este sábado 20 de septiembre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis y que promete combates estelares con la participación de grandes figuras de la lucha libre mundial.

Entre los protagonistas estará la chilena Stephanie Vaquer, conocida como “La Primera”, quien vivirá un momento clave en su carrera.

Vaquer enfrentará a la excampeona mundial Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, marcando su primera oportunidad de disputar un título en la compañía.

El evento también tendrá un atractivo especial con uno de los últimos combates de John Cena, ícono de la lucha libre y estrella de Hollywood, quien se medirá contra Brock Lesnar en una de las luchas más esperadas de la jornada.

La cartelera confirmada incluye cinco enfrentamientos de alto nivel:

John Cena vs. Brock Lesnar

Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, por el Campeonato de la WWE

CM Punk y AJ Lee vs. Seth Rollins y Becky Lynch

Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer, por el Campeonato Mundial Femenino

Jey Uso y Jimmy Uso vs. Bronson Reed y Bron Breakker

“Wrestlepalooza” se transmitirá en vivo para Chile y gran parte del mundo a través de Netflix, a partir de las 20:00 horas.