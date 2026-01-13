Mónica Rincón por urgencias y reformas de Chile: “Que lo urgente no nos haga olvidar lo que también es importante”

La periodista y panelista de Tolerancia Cero advirtió que en el contexto de cambio de gobierno y de una agenda marcada por urgencias y contingencias, existe el riesgo de que se posterguen temas estructurales clave, que —subrayó— requieren respuestas de fondo y de largo plazo para evitar consecuencias sociales irreversibles.

Vuelve a asumir un gobierno y se está cerrando otro.

Hay urgencias, emergencias, imprevistos, contingencia internacional y en esos contextos ayer y hoy pueden quedar tres temas fundamentales olvidados o postergados.

Una es la crisis de natalidad, que es un problema ya no futuro, sino presente, lo que son futuras son las consecuencias que Chile va a enfrentar si esto no se revierte.

Pensar que con medidas menores se va a solucionar es iluso. Hay que mirar a otros países y aprender qué ha funcionado y qué no parece urgente.

Cuando la responsabilidad de la crianza descansa casi exclusivamente en las madres, la posibilidad real de tener más hijos es una quimera si es que eso es lo que una familia quiere.

Y la incorporación de las mujeres al mercado laboral seguirá estando por debajo del promedio de América Latina.

La Sala Cuna parece una medida indispensable, pero nunca en un tema tan complejo existe una bala de plata. Así es que aprobar eso y trabajar en más medidas es clave.

Otro tema postergado es una reforma real a fondo del Sistema de Protección Infantil tanto para menores que han delinquido como para los que no. ¿Había que separarlos? Sí, ¿basta? No.

Y claro, la discapacidad. La ley de cuidados es un avance, pero no basta si queremos tratar a las personas con discapacidad como adultos autónomos a quienes se les respeten sus derechos más básicos.

Desde la cuna hasta el trabajo y la vida autónoma, pasando por salud y terapias.

En suma que lo urgente no nos haga olvidar lo que también es importante, aunque menos vistoso, una vez más.