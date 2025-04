Mónica Rincón por Bruma y víctimas de Valparaíso: “Hay que castigar a los responsables directos”

La conductora de Tolerancia Cero deslizó una reflexión sobre las víctimas que dejaron los incendios de Valparaíso, el trágico incidente de la lancha Bruma y la muerte del joven conscripto Franco Vargas durante una marcha en Putre. "Desde el ámbito público o privado, es necesario castigar a los responsables directos, pero también a quienes, pudiendo, no hicieron lo necesario para prevenir", señaló.

Con mucha vergüenza tengo que reconocer que había olvidado el número de víctimas del incendio en la Región del Valparaíso. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo recuerdan? 135. Parece irreal. Varias salas de clase.

Vuelve a hacerse evidente lo clave del rol de la persecución penal y no sólo en este caso sino en otros como la muerte de los 7 ocupantes de la Lancha Bruma y del conscripto Vargas.

Desde el ámbito público o privado es necesario castigar a los responsables directos, pero también a quienes pudiendo, no hicieron lo necesario para prevenir.

En el caso de los privados hay una Ley de Delitos Económicos si es que el delito se comete en hechos relacionados con la actividad de la empresa. No se trata de perseguir cualquier cosa sino de aquello que está en el ámbito de un ejecutivo: Por ejemplo cautelar modelos de prevención para una actividad de riesgo como la pesca, fiscalizando las condiciones de los barcos y el desempeño de su personal

en lo público, es también clave saber si estaban los protocolos de una marcha como la de Putre, o si había planes de evacuación adecuados en cada comuna de la Región de Valparaíso.

Porque el castigo a los responsables directos sea ejemplarizador y a la vez sea ejemplarizadora la sanción para el que no previene, oculta, obstruye… si algo de esto ha pasado en cualquiera de estos tres casos la sociedad no puede tolerarlo. Porque el hilo no debería cortarse sólo por lo más delgado.

Cada vida cuenta y deber de los medios es recordarlo para no olvidar. Por las víctimas de ayer y por las que podríamos evitar.