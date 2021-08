En Tolerancia Cero, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, se refirió a la inscripción de candidaturas para las elecciones de noviembre y analizó la fallida inscripción de quien intentara ser representante para la presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, y la presentación de Pedro Velásquez, condenado por fraude al fisco en 2007 mientras era alcalde de Coquimbo.

“Hay dos candidaturas que no pasan, Diego Ancalao y las 23 mil firmas truchas ante un notario muerto y la notaria cerrada. Él mismo reconoció en una entrevista con Matilde Burgos que su carrera política estaba terminada, pero hoy se trata de armar y acusa sin ninguna prueba un complot. Si le creemos que él no sabe quienes juntan las firmas, o quienes eran quienes juntan las firma so en profundidad no los conoce y que por eso se le podrían haber infiltrado”, señaló la periodista.

Y agregó que “si no hace un mínimo chequeo con este nivel de ingenuidad la verdad es que no está para llegar a La Moneda”.

Y el otro caso, dijo, que es Pedro Velásquez, “Sebastián Sichel no puede decir que no sabía que lo iban a presentar y que finalmente lo pasaron como candidato a senador por Coquimbo” por el pacto Chile Vamos.

“No puede decir que no sabía porque ahí estaba Rodrigo Ubilla hasta los últimos momentos en las negociaciones estaba su representante. Entonces lo que ha argumentado es que es una decisión de los partidos. O sea se puede poner firme con los candidatos que aprueben un cuarto retiro y no con uno condenado por fraude al fisco”, enfatizo Rincón con respecto a los dichos del candidato presidencial Sebastián Sichel.

Rincón señaló que esta “no es una presunción”, ya que Velásquez efectivamente estuvo condenado por fraude al fisco por 165 millones “que se robó” y que por eso quedó inhabilitado para ser alcalde, “pero no para ser parlamentario”.

“Debe todavía con los intereses como 500 millones de pesos, tiene un juicio por alimentos, amenazó el año pasado a unas mujeres que les iba a pegar un ‘combo en el hocico’ por un altercado en auto. Entonces tengo dos preguntas, ¿se va a sacar fotos con Velázquez? Porque lo hizo con Moreira, que es cierto no está condenado, pero no lo está por el raspado de la olla porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía para una suspensión a cambio de pagar 35 millones de pesos. Pero yo pregunto: Si un condenado por un portonazo que cumplió su condena que quiere postular a senador, ¿lo reciben también?”

Y expresó que “¿Cuál es el límite? Para mí defraudar al fisco por 165 millones de pesos es un portonazo, pero de cuello y corbata”.